Лондон извика руския посланик заради нарушаването на въздушното пространство на НАТО

На 10 септември Полша свали руски дронове

15.09.2025 | 15:49 ч. Обновена: 15.09.2025 | 16:41 ч. 12
Руският посланик е бил извикан във Външното министерство на Обединеното кралство, съобщиха от ведомството, след нарушаването на въздушното пространство на НАТО миналата седмица.

На 10 септември Полша свали руски дронове – за първи път член на НАТО предприема подобно действие по време на войната на Русия срещу Украйна. Няколко дни по-късно Румъния вдигна изтребители по тревога, след като руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Тези нарушения на въздушното пространство на НАТО са „напълно неприемливи“, заяви говорител на британското министерство. Той подчерта, че Великобритания стои рамо до рамо със съюзниците си в НАТО в осъждането на тези „безразсъдни действия“.

"Русия трябва да разбере, че нейната продължаваща агресия само засилва единството между съюзниците от НАТО и решимостта ни да застанем до Украйна, и че всяко следващо навлизане отново ще бъде посрещнато със сила", отбеляза той, цитиран от БГНЕС.

