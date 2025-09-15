Лондон извика руския посланик заради нарушаването на въздушното пространство на НАТО

Руският посланик е бил извикан във Външното министерство на Обединеното кралство, съобщиха от ведомството, след нарушаването на въздушното пространство на НАТО миналата седмица.

На 10 септември Полша свали руски дронове – за първи път член на НАТО предприема подобно действие по време на войната на Русия срещу Украйна. Няколко дни по-късно Румъния вдигна изтребители по тревога, след като руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.

Тези нарушения на въздушното пространство на НАТО са „напълно неприемливи“, заяви говорител на британското министерство. Той подчерта, че Великобритания стои рамо до рамо със съюзниците си в НАТО в осъждането на тези „безразсъдни действия“.

"Русия трябва да разбере, че нейната продължаваща агресия само засилва единството между съюзниците от НАТО и решимостта ни да застанем до Украйна, и че всяко следващо навлизане отново ще бъде посрещнато със сила", отбеляза той, цитиран от БГНЕС.