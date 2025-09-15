IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българин загина при тежка катастрофа в Сърбия

Той е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли

15.09.2025 | 20:24 ч. Обновена: 15.09.2025 | 21:33 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

73-годишен българин загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия. Тежкият пътен инцидент е станал недалеч от българската граница, съобщава БГНЕС.

Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт  Градина/Калотина. 

Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли. 

"При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.", съобщиха от полицейското управление в град Пирот. От там уточниха, че катастрофата е станала около 20.00 часа българско време. 

Сърбия катастрофа загинал българин
