Новини Днес | 26

САЩ нанесоха удар срещу още един кораб на Венецуела

Убите са трима венецуелци

16.09.2025 | 07:57 ч. Обновена: 16.09.2025 | 10:47 ч. 24
Снимка: архив, БГНЕС

Американските въоръжени сили отново са нанесли удар срещу кораб, за който се предполага, че превозва наркотици в международни води, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела, заяви днес американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", цитиран от ДПА.

Тръмп посочи, че американските сили са нанесли удар срещу "положително идентифицирани, изключително жестоки членове на картел за трафик на наркотици и наркотерористи в зоната на отговорност на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ)".

"Ударът е нанесен, докато тези потвърдени наркотерористи от Венецуела са се намирали в международни води и са транспортирали наркотици [...] по посока на САЩ", добави американският президент.

"В резултат на удара трима мъже терористи са убити", каза Тръмп и добави, че никой от американските сили не е пострадал при удара.

"ВНИМАНИЕ – АКО ПРЕВОЗВАТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА УБИЯТ АМЕРИКАНЦИ, НИЕ ЩЕ ВИ ХВАНЕМ!“, написа още Тръмп.

"Тези изключително жестоки картели за трафик на наркотици ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА за националната сигурност, външната политика и жизненоважните интереси на САЩ", допълни американският президент.

Това е втората атака от този род. В началото на този месец американските военни убиха 11 души при удар срещу кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици в Карибско море.

И в този случай Тръмп написа, че корабът е пренасял наркотици от Венецуела към САЩ. Въпреки това Държавният департамент на САЩ първоначално заяви, че пратката наркотици вероятно е била на път за Тринидад и Тобаго или друга карибска страна. Не стана ясно и на какво правно основание са действали САЩ, посочва ДПА.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече вчера последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, припомня Ройтерс.

Американското правителство се опитва да оправдае започването на "престъпна атака" срещу Венецуела, каза Мадуро на пресконференция, на която присъстваха висши военни и други официални венецуелски представители.

"Това не е напрежение. Това е пълна агресия, полицейска агресия [...] политическа агресия, дипломатическа агресия и продължаваща агресия с военен характер", заяви Мадуро.
(БТА)

 

САЩ Венецуела кораб наркотици международни води
