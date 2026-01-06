Мел Гибсън и Розалинд Рос се разделят след 9 години връзка

Баналният рефрен се отнася с пълна сила за Мел Гибсън и Розалинд Рос, които тръгват по различни пътища след деветгодишна връзка и един син.

„Въпреки че е тъжно да приключим тази глава от животите си, сме благословени с красив син и ще продължим да бъдем възможно най-добрите родители“, пишат Гибсън и Рос в официално изявление до медиите.

69-годишният актьор и режисьор и 35-годишната сценаристка, които са се разделили без много шум преди година, ще продължат да отглеждат заедно 8-годишния си син Ларс.

Двамата се срещат чрез общи приятели през 2014 година и бързо започват връзка. Синът им се ражда през 2017 година, само дни преди Гибсън да бъде номиниран за „Оскар“ за най-добър режисьор за филма „Възражение по съвест“.

„Какво би било по-вълнуващо да слушам номинациите, докато гледам към новородения си син?“, написа той в изявление по това време.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg