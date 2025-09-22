Русия посяга към сладкарската империя на милиардер заради Украйна

Денис Щенгелов изгради компанията си от улиците на родния си сибирски град преди повече от 30 години до глобална империя за сладкарски изделия с милиарди долари приходи. Сега е застрашен да загуби голяма част от състоянието си — оценявано на поне 2,6 млрд. долара според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Руски прокурори се прицелват в неговата KDV Group, един от най-големите производители на снаксове в страната, с цел експроприация. Те твърдят, че компании, свързани с предприемача, който по всичко личи живее в Австралия, са снабдявали украинските сили с храна, съобщи „Интерфакс“. Прокуратурата още твърди, че баща му, Николай, е създал паравоенно формирование на територията на противника и че KDV е изпращала доходи от руските си операции към т.нар. „неприятелски юрисдикции“ без регулаторно одобрение.

Случаят е поредната индикация за бум на конфискациите на активи в Русия след инвазията в Украйна, тъй като страната затяга хватката върху тези, които смята за врагове на държавата. Общата стойност на конфискуваното имущество от 2022 г. насам е достигнала 3,9 трилиона рубли (46,8 млрд. долара) към юни, по оценки на московската адвокатска кантора Nektorov, Saveliev & Partners.

Твърденията срещу KDV не могат да бъдат независимо проверени, а текстът на прокурорния иск не е публично достъпен. Пресслужбата на компанията не отговори на многократни телефонни обаждания и имейл запитвания за коментар.

Това лято московски съд разпореди и национализация на руския разработчик зад играта World of Tanks, след като съоснователите му бяха обявени за екстремисти - сходно обвинение с това срещу KDV - заради един от предишните им партньорски проекти по набиране на средства за Украйна.

„Можем да очакваме увеличение на броя на изземванията на големи предприятия, при които екстремизмът ще бъде само формално основание за присвояване“, каза Кирил Горлов, правен съветник на Transparency International Russia.

Московски съд

На 23 септември московски съд ще разгледа делото срещу KDV, за да прецени дали Русия може да пристъпи към прехвърляне на бизнеса на Щенгелов в държавни ръце. Междувременно съдът забрани всякакви сделки, свързани с имущество и акции на над 50 компании от групата KDV, съобщи ТАСС.

KDV заяви в публикация на уебсайта си по-рано този месец, че „нашият екип искрено се надява на честно и балансирано решение на настоящата ситуация“, тъй като „компанията добросъвестно изпълняваше задълженията си към държавата, плащаше данъци и инвестираше в Русия, създавайки работни места, подкрепяйки регионите и многобройни благотворителни проекти“.

Макар държавата рядко да се позовава на екстремизъм като правно основание, вече е присвоила активи за 200 млрд. рубли на това основание. Тази сума би се утроила, ако поеме контрола върху KDV, чиято пазарна стойност прокурорите поставят на 500 млрд. рубли.

Кариера от 90-те

Бизнесът на Щенгелов започва през 90-те след завършване на университет в Сибир. В онези бурни години на преход към пазарна икономика след разпада на СССР ранните му начинания включват снабдяване на възрастни жени в родния Томск със слънчогледови семки, които те пекат и продават като популярния снакс „семечки“. Той също пресова семки в масло, което бартерно разменя на закъсали за пари сладкарници срещу бонбони.

Щенгелов държеше да контролира бизнеси по цялата верига на доставки - от мандри до фабрики за шоколади, еклери и бисквити. Днес KDV има над 39 000 служители в 14 фабрики и е четвъртият по големина производител на храни и напитки в Русия, сочат данни на изследователя INFOLine. Компанията произвежда стотици артикули - от чипс и снаксове до бебешки храни - и е отчела приходи от 305 млрд. рубли през 2024 г., според базата данни Spark-Interfax.

През 2021 г. KDV купи базираната в САЩ Liberty Orchards Co., производител на бонбоните Aplets & Cotlets, и нидерландския доставчик на зеленчукови продукти Hak. Той притежава и дял в хърватската сладкарска компания Zvečevo, съобщи Forbes.

Под прицела на държавата

Това не е първият път, когато Щенгелов привлича вниманието на руската държава. През 2018 г. смъртоносен пожар отне живота на над 60 души в сибирски търговски център, който той има дял. Щенгелов не е участвал в оперативното управление на мола, но е изплатил по 3 млн. рубли на близките на всяка жертва, каза тогава в интервю. Той също посочи, че разделя времето си между Русия и Австралия, където притежава спортен комплекс на Голд Коуст, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

53-годишният Щенгелов е свързан с австралийската компания KDV Sport Pty Ltd. от 2011 г. Той се оттегля като директор през 2020 г., оставяйки Мария Каржилова като единствен директор.

Бижуто на компанията е спортният комплекс KDV Sport в Карара, предградие на Голд Коуст на около 70 км южно от Бризбън. Комплексът разполага с 20 тенискорта, включително на клей, голф игрища с 9 и 18 дупки и тренировъчно поле. На територията има и кортове за падел и пикълбол, фитнес център и хотел с дневен спа и ресторант.

С KDV Sport в Австралия са свързани още два бизнеса: хотелът Elite Gold Coast, който оперира в рамките на спортния център, и Eurofood Shop - търговец на руски и полски хранителни стоки на Голд Коуст.