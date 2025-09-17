Юлия Навална: Алексей е бил отровен

Юлия Навална, съпругата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, получени от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен. 47-годишният Навални почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Северния полярен кръг, лишавайки опозицията от най-харизматичния и популярен лидер, припомня агенция Ройтерс.

Юлия многократно е обвинявала Русия в убийството му, твърдение, което Кремъл отхвърля като глупост.

Тя публикува видеоклип в X, в който казва, че биологичен материал от Навални е бил контрабандно внесен в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала.

“Тези лаборатории в две различни страни са стигнали до едно и също заключение: Алексей е бил убит. По-конкретно, той е бил отровен“, каза Навална.

Вдовицата поиска лабораториите да публикуват своите открития за това, което тя нарече “неудобната истина“. Тя не уточни каква отрова са открили лабораториите.

Миналата година Юлия отхвърли информацията от руски следователи, че Навални е починал от “комбинация от заболявания“.