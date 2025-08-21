Украински студенти протестират срещу вдовицата на Навални

Украински студенти от Университета в Единбург планират да протестират срещу предстоящата поява на вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални на литературен фестивал в града заради това. Причината за протеста на младежите са, според тях, нейните империалистични възгледи за Украйна.

Юлия Навалная е поканена да представи мемоарите на покойния си съпруг “Патриот“, публикувани посмъртно. Алексей Навални почина миналата година в затвора.

Навалная трябва да вземе участие в програмата на фестивала, а събитието с нея е насрочено за 22 август.

Андрий Кузма, представител на Украинското общество, студентската група, която планира протеста срещу нейната поява, заяви, че организацията смята, че Навална има империалистически възгледи, подобни на тези на покойния си съпруг и поради тази причина не трябва да ѝ се дава трибуна да говори на събитието, където участват и украински автори.

Навални, след като оцелява след опит за отравяне, е хвърлен в затвора по политически мотивирани обвинения и умира при подозрителни обстоятелства в арктическа наказателна колония на 16 февруари 2024 г., като се смята, че е бил убит.

Въпреки противопоставянето си на руския президент Владимир Путин, Навални остава противоречива фигура в Украйна, обвинен в империалистически изявления за Украйна, които наподобяват тези на Кремъл.

Руската инвазия през 2014 г. в Донецка и Луганска области на Украйна е забележимо пропусната в размислите на Навални в книгата “Патриот“. Въпреки че той споменава незаконното анексиране на Кримския полуостров в няколко пасажа, никога не е уточнявано, че е отнет от Украйна. Той също така многократно заявява, че руснаците и украинците са “един народ“ и че не вижда “никаква разлика“ между тях. Навални, макар и да осъжда войната, я нарича “братоубийствена“ в мемоарите си.

Същият този наратив се използва от Путин като оправдание за пълномащабното нахлуване на Москва. “Смятам руснаците и украинците за един народ и в този смисъл цяла Украйна е наша“, каза Путин по време на речта си на 20 юни на Международния икономически форум в Санкт Петербург.

На въпрос на журналисти от Zeit на 26 октомври 2024 г. дали е правилно западните страни да изпращат оръжия на Украйна, Навалная отговори така: “Трудно е да се каже. Бомбите удариха и руснаци.“

“Считаме за неприемливо, че на лица, които публично се противопоставят на въоръжаването на Украйна, като по този начин отслабват правото на една суверенна държава да се защитава, се дава трибуна да говорят. Според нас това не бива да се допуска“, каза Кузма по повод участието на вдовицата в литературния фестивал.

Организацията на Кузма призова организаторите на фестивала “да приемат сериозно нашите аргументи и да признаят присъствието на десетки хиляди украинци, които понастоящем живеят в Обединеното кралство“. В отговор до Украинското общество, фестивалът заяви, че “разбира, че някои от нашите участници може да имат възгледи или мнения, с които други може да не са съгласни“.

Организаторите са уговорили среща с украинското студентско общество, като са предложили на студентите три безплатни билета за презентацията на Навалная и гарантирана възможност да зададат своите въпроси, според Кузма. Студентите ще използват възможността, каза той. Организаторите също така са разрешили на студентите да демонстрират участието на Навална.

На фестивала присъстват и няколко украински автори, включително писателят Андрий Курков, кулинарната писателка Оля Херкулес и писателката и директор на Украинския институт в Лондон Олеся Хромейчук. Те все още не са се обявили против участието на Навалная, пише Kyiv independent.