Песков обяви пауза в обмена на затворници между Русия и Украйна

ЕС продължава враждебната си политика спрямо Русия

17.09.2025 | 15:49 ч. Обновена: 17.09.2025 | 16:29 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Размяната на военнопленници между Русия и Украйна е на пауза засега, но е възможно да бъде възобновена. Това обясни на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Говорим за това, но засега, както виждате, и тук има известна пауза. Това не означава, че тези размени не могат да продължат“, каза той в отговор на въпрос относно състоянието на размяната на затворници и прехвърлянето на тела.

Европейският съюз и отделните страни от ЕС, много от тях, продължават да заемат доста враждебна позиция спрямо Русия. Те погрешно смятат, че продължаващите санкции биха могли да повлияят на руската политика“, заяви още Песков.

Той подчерта, че Русия не е засегната от тези санкции.

„Това красноречиво беше демонстрирано от 18-те предишни пакета през последните три години“, каза прессекретарят, отбелязвайки, че тези санкции очевидно са навредили на собствената икономика на ЕС. „В този случай ЕС продължава този разрушителен курс. Що се отнася до оценката на заплахата, нека изчакаме формулировката и тогава ще я оценим.”

