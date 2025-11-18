Папата осъди политическото бездействие към климатичните промени

Папа Лъв XIV призова в понеделник за „конкретни действия“ към климатичните промени и се оплака, че на някои лидери им липсва воля за действие. Това става ясно от негово обръща към религиозни високопоставени лица в кулоарите на срещата на върха COP30.

Ватикана публикува обръщението на американския папа към църквите в южното полукълбо, събрани в кулоарите на преговорите на ООН за климата в Белем, Бразилия, в което той нарече региона на Амазонка „жив символ на сътворението с неотложна нужда от грижи“. „Сътворението плаче от наводнения, суши, бури и безмилостна жега“, каза папата. „Един на всеки трима души живее в голяма уязвимост поради тези климатични промени. За тях изменението на климата не е далечна заплаха и да игнорираме тези хора означава да отричаме споделената ни човечност“, добави той. „Това, което се проваля, е политическата воля на някои“.

Преговорите на ООН за климата навлизат в последния си етап тази седмица. Държавите са разделени по ключови въпроси, а правителствени министри започнаха да пристигат в понеделник, за да поемат преговорите. „Все още има време да се ограничи покачването на глобалната температура под 1,5°C, но прозорецът се затваря“, предупреди Лео, който призова за „конкретни действия“, като същевременно подкрепяше знаковото Парижко споразумение.

Историческото споразумение от 2015 г., от което президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви повторно, че ще изтегли страната си, има за цел да ограничи покачването на температурата „доста под“ 2°C в сравнение с прединдустриалните нива и, ако е възможно, до 1,5°C.

Парижкото споразумение беше „най-силният инструмент за защита на хората и планетата“, каза Лео, осъждайки липсата на усилия от страна на някои лидери, чиито имена не назова. „Истинското лидерство означава служба и подкрепа в мащаб, който наистина ще промени нещата“, каза той, призовавайки за по-твърди действия в областта на климата, за да се доведат до „по-силни и по-справедливи икономически системи“. „Нека изпратим ясен глобален сигнал заедно: нациите стоят в непоколебима солидарност зад Парижкото споразумение и сътрудничеството в областта на климата“, каза той.

Откакто беше избран за папа през май, роденият в Чикаго понтифик, който прекара около 20 години като мисионер в Перу, настоява за по-голям натиск върху правителствата да спрат климатичните промени. Миналия месец, по време на конференция по климата близо до Рим, той призова за „екологично обръщане“, за да се помогне на уязвимите общности.

Октомври отбеляза 10-годишнината от знаковия климатичен манифест на покойния папа Франциск „Laudato Si“, който призоваваше за действия срещу глобалното затопляне, причинено от човека.

COP30, без присъствието на правителството на САЩ, е планирано да приключи след пет дни, но групи държави все още не са съгласни по много въпроси, включително климатичните амбиции, едностранните търговски мерки и финансите. Някои държави също така искат пътна карта за постепенно премахване на изкопаемите горива. Върховният комисар на ООН по климата Саймън Стил приветства това, което той нарече „силното послание“ на папа Лъв. „Думите му ни призовават да продължим да избираме надеждата и действието“, каза той, цитиран от БГНЕС.