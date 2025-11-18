IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Калин Стоянов за кортежа на Радев: "Шкода"-та е за пред камери, вози се на скъпо BMW

Бившият министър публикува и снимки като доказателство

18.11.2025 | 09:52 ч. 11
Снимки: Facebook

Снимки: Facebook

"Президентът Румен Радев използва специално закупена „Шкода" само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат". 

Това твърди във фейсбук профила си депутатът от ДПС - Ново начало и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. 

Бившият министър е публикувал и кадри, за които твърди, че са от кортежа на Радев. 

Свързани статии

"В неделя (16.11.2025 г.) вечерта, около 19:30 часа, на автомагистрала „Тракия", непосредствено преди София, е засечен кортежът на Радев, който „тактично" е заменил Шкодата с чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа.

Вчера през деня същите автомобили са забелязани да напускат сградата на президентството, а автомобилът, предназначен само за снимки - прословутата Шкода, отново липсва. В подкрепа на горното публикувам кратко клипче и две снимки", пише той. 

Стоянов също така твърди, че президентската администрация продължава "ежедневно и нерегламентирано" да използва автомобили и шофьори на НСО. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Калин Стоянов Румен Радев кортеж Шкода BMW
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem