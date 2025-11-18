IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор без книжка и с 2,18 промила, предизвика катастрофа и избяга

Автомобилът е иззет, шофьорът е задържан за 24 часа

18.11.2025 | 09:45 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

25-годишен шофьор без книжка предизвика катастрофа в село Кардам, съобщава МВР-Добрич. Инцидентът е станал тази нощ около 02:15 часа. Лек автомобил “Мерцедес” не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието.

Полицаите установяват в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който бил неправоспособен мъж. При извършена проверка за употреба на алкохол, е установено наличието на 2,18 промила.

Автомобилът е иззет по надлежен ред, а водачът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Генерал Тошево. По случая е образувано бързо полицейско производство. / БТА

 

