Защо френските изтребители Dassault Rafale се разполагат в Полша

Трио от многофункционални изтребители Dassault Rafale на френските въздушни и космически сили от ескадрила 2/4 Lafayette – всеки от които способен да пренася ядрено оръжие – бяха разположени в Полша миналата седмица след поредица от руски дронове, нахлули в полското въздушно пространство. Високопрофилното разполагане е част от по-широките усилия на НАТО да укрепи източния си фланг и да възпрепятства Москва да предизвика по-нататъшни инциденти, пише за TNI журналистът Питър Сичиу.

Ескадрилата 2/4 Lafayette, чиито корени могат да бъдат проследени до прочутата „Lafayette Esadrille“, сформирана по време на Първата световна война, и Escadron de Chasse 1/4 Gascogne са двете ескадрили за ядрени удари на френските въздушни и космически сили. Самолетите са част от ядрената триада на Франция, която се състои също от подводници с балистични ракети и ракети, разположени на сушата.

Снимки от пристигането на трите изтребителя Rafale в Полша бяха споделени в социалните медии. Все пак изглежда малко вероятно самолетите да са пренасяли ядрени оръжия по време на разполагането си. Вместо това се очаква те да изпълняват конвенционални мисии за въздушно превъзходство по източния фланг на НАТО, граничещ с руската ексклава Калининград и руския съюзник Беларус.

Както United24Media съобщи, „присъствието на самолетите в Полша има символично значение, подчертавайки ролята на Франция като ядрена сила в Европа“.

След последните трансгранични набези Варшава поиска допълнителна подкрепа за укрепване на своите въздушни отбранителни способности. Полският вицепремиер Владислав Косиняк-Камиш е разговарял с Макрон, който е провел телефонни разговори с британския премиер Кир Стармър и генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно разполагането на руски дронове.

Миналата седмица Рюте осъди нарушаването на полското въздушно пространство.

„Съюзниците са решени да защитят всеки сантиметър от територията на Алианса. Ще следим отблизо ситуацията по източния ни фланг, като нашите въздушни сили са в постоянна готовност“, каза Рюте пред репортери на пресконференция миналата седмица.

„Френските и британските сили изразяват своята позиция под формата на самолети Rafale и Eurofighter, за да защитят нашето въздушно пространство“, добави Косиняк-Камиш.

Dassault Rafale – буквално означаващ „порив на вятъра“ или „изблик на огън“ в по-военен смисъл – е създаден за използване от френските въздушни сили и военноморски сили като многофункционален изтребител, предназначен да замести седем различни типа френски бойни самолети, които са били в експлоатация по време на разработването му. Произходът на самолета датира от програмата Avion de Combat Experimental (ACX) в началото на 80-те години, преди Франция да се оттегли от многонационалния проект European Fighter Aircraft (EFA) през 1985 г. Предполага се, че една от причините за оттеглянето на Париж от EFA е било изискването за по-малък и по-лек боен самолет, който да може да оперира от самолетоносачите му.

ACX първоначално е имал формата на технологичен демонстратор. Първият му полет е през юли 1986 г., а по-късно е преименуван на Rafale A. Този първоначален самолет е установил основните конструктивни характеристики на Rafale, включително основната му аеродинамична конфигурация, система за управление fly-by-wire и структура, в която широко са използвани композитни материали. През следващите години Rafale беше разработен, за да изпълнява широк спектър от мисии, включително противовъздушна отбрана/въздушно превъзходство, противодостъп/отказ на достъп, разузнаване, близка въздушна подкрепа, динамично целеуказване, прецизни удари/забрана въздух-земя, противокорабни атаки, ядрено сдържане и дори дозареждане в полет.

Самолетът е претърпял постоянни подобрения от въвеждането си, което го прави изтребител от „4,5 поколение“ в съвременния смисъл на термина.

Предвижда се да остане основният боен самолет на френската армия поне до 2050 г.

През март Макрон обяви, че Париж ще се стреми да увеличи флота си от многофункционални изтребители Dassault Rafale, като инвестира около 1,5 милиарда евро (1,6 милиарда долара) за увеличаване на капацитета на една от базите на френските въздушни и космически сили.

Инвестицията има за цел да разшири въздушната база Luxeuil-Saint Sauveur, известна също като Base Aérienne BA-116 или Air Base 1160, с две допълнителни ескадрили, всяка от които ще оперира с Rafale. BA-116, разположена в източна Франция, преди това беше една от съоръженията, в които се намираха самолетите за ядрено възпиране на страната. Тя загуби тази мисия през 2011 г., но тя ще бъде възобновена от 2035 г.

Както беше съобщено по-рано, Макрон също лансира идеята френските въздушни и космически сили и Rafale да поемат ролята на европейско ядрено възпиране, която понастоящем се изпълнява от Съединените щати, като по същество разширяват ядрения щит на Париж.

По време на Студената война Франция разполагаше с ядрени изтребители F-100D/F Super Sabre, разположени в две бази в Западна Германия, и Rafale би могъл да изпълнява подобна роля. Но дори и това да не се случи, Франция ще поддържа ядрените самолети от множество вътрешни съоръжения.