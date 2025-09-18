Папа Лъв XIV ще запази ключовите реформи на Франциск

Папа Лъв XIV смята да запази характерните политики на папа Франциск за приемане на хомосексуални католици, обсъждане на ръкополагането на жени и предоставяне на Китай право на глас при назначаването на епископи, но не планира големи промени в учението на Църквата, каза той в първото си интервю, публикувано днес, съобщава агенция Ройтерс.

Лъв XIV изрази така загриженост относно политическата обстановка в САЩ и хуманитарната ситуация в Газа. Проявявайки характерната си сдържаност в сравнение с предшественика си, папата се въздържа от пряка критика към президента Доналд Тръмп или от твърдения, че Израел е извършил геноцид.

Интервюто е направено в края на юли за биография, публикувана от Penguin Peru. Първите откъси бяха публикувани миналата неделя.

"Не планирам да се ангажирам с партийна политика", каза папата, който е израснал в Чикаго. "Има важни въпроси, които могат да бъдат повдигнати, но за папата би било невъзможно да се ангажира с отделни страни по света."

Папа Лъв XIV повтори също така твърдата осъдителна позиция на Франциск по отношение на скандалите със сексуално насилие, които засегнаха 1,4-милиардната Католическа църква по целия свят, но изрази и безпокойство заради фалшивите обвинения срещу свещеници.

Изрази "голяма загриженост" за ситуацията в Газа

Суверенът на Ватикана проявява по-сдържан стил от своя предшественик, който често даваше интервюта, говореше откровено за световните събития и остро критикуваше както Тръмп, така и Израел. Приживе Франциск, който ръководеше Католическата църква в продължение на 12 години, в края на 2024 г. намекна, че Израел може би извършва геноцид в Газа, което предизвика остра реакция от страна на израелските лидери.

В интервюто Лъв XIV заяви, че е "силно загрижен" за ситуацията в Газа. "Думата геноцид се използва все по-често", каза той. "Светият престол не счита, че в момента можем да направим каквато и да е декларация по този въпрос."

Роденият със светско име Робърт Франсис Превост, също така каза, че все още не е разговарял с Тръмп, но посочи, че е изказал тревога заради репресиите на администрацията срещу мигрантите, когато се е срещнал с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс през май.

"Говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, независимо къде са родени", каза Лъв за срещата му с вицепрезидента на САЩ.

Загриженост за несправедливо обвинявани свещеници

През 2018 година Франциск одобри историческо споразумение с Китай, което дава на правителствени служители право на глас при папските назначения там. Някои консервативни католици критикуват споразумението, като твърдят, че дава прекалено голямо влияние на Китай, но представители на Ватикана подчертават, че папата запазва правото на окончателно решение.

"В дългосрочен план не претендирам да кажа какво ще правя и какво няма да правя", каза папа Лъв XIV за споразумението и добави, че в краткосрочен план ще продължи политиката, която Светият престол следва от няколко години насам.

По повод скандалите с насилие, които накърниха репутацията на Църквата като морален авторитет, папата заяви, че жертвите "трябва да бъдат третирани с голямо уважение и с разбирането, че тези, които са претърпели страдания... носят тези рани през целия си живот".

Главата на римокатолическата църква изрази също така загриженост относно фалшивите обвинения. "Статистиките показват, че над 90% от хората, които излизат и отправят обвинения, са истински жертви", каза той. "Но има и доказани случаи на някакъв вид фалшиви обвинения.“

Франциск се опита да отвори консервативната католическа църква към съвременния свят, което му донесе критики от консервативните католици, дори от някои кардинали, които се притесняваха, че той разводнява строгите църковни учения.

През 2023 г. той издаде указ, позволяващ на свещениците да благославят еднополови двойки в зависимост от конкретния случай.

Той създаде и две комисии за проучване на ръкополагането на жени за дякони, въпрос, който предишните папи бяха забранили да се обсъжда. Католическата църква има изцяло мъжко духовенство. Папа Лъв XIV заяви, че ще запази отвореността на Франциск както към лидерството на жените в църквата, така и към LGBT католиците, но не предложи по-нататъшни стъпки напред.

Учението на църквата ще остане "каквото е"

"Надявам се да продължа по стъпките на Франциск", каза Лъв за решението на покойния папа да назначи повече жени на висши постове във Ватикана.

"Темата става гореща, когато се задава конкретен въпрос за ръкополагането", каза папата. "В момента нямам намерение да променям учението на Църквата по този въпрос.“

Папата даде подобен отговор и на въпроса дали църквата може да промени учението си, за да позволи еднополовите бракове.

"Индивидите ще бъдат приемани и посрещани", каза Лъв по отношение на LGBT католиците. "Учението на Църквата ще продължи да бъде такова, каквото е, и това е всичко, което мога да кажа по този въпрос в момента."

По време на интервюто папа Лъв XIV се спря и на финансовите проблеми на Ватикана, които включват бюджетен дефицит от 83 милиона евро и много по-голям недостиг на средства в пенсионния фонд.

Папата заяви, че финансирането се подобрява, но кризата в никакъв случай не е приключила. / БТА