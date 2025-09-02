Папа Лъв XIV уважава наследството на Франциск: Подкрепи ЛГБТИ+ общността

Папа Лъв XIV се срещна в понеделник с един от най-видните защитници на по-голямото включване на ЛГБТ+ общността в Католическата църква и насърчи служението му, само дни преди планираното поклонение на ЛГБТ+ католици във Ватикана за Светата година, в знак на продължаващо приветствие.

Преподобният Джеймс Мартин, йезуитски автор и редактор от Ню Йорк, каза, че Лъв му е споделил, че възнамерява да продължи политиката на папа Франциск за приемане на ЛГБТ+ общността в църквата и го е насърчил да продължи застъпничеството си.

„Чух същото послание от папа Лъв, което чух и от папа Франциск, а именно желанието да приветствам всички хора, включително ЛГБТ+ хората“, каза Мартин пред Асошиейтед прес след аудиенцията. „Беше прекрасно. Беше много утешително и много окуражаващо и, честно казано, много забавно.“

Срещата, която продължи около половин час, беше официално обявена от Ватикана - знак, че Лъв иска тя да бъде публична.

Аудиенцията беше значима, защото показа силен знак за приемственост с Франциск, който повече от всеки друг от предшествениците на Лъв работи, за да направи Католическата църква по-гостоприемно място за ЛГБТ+ католиците. От шегата си от 2013 г. „Кой съм аз, че да съдя?“ за предполагаем гей свещеник, до решението му да позволи на свещениците да благославят еднополови двойки, Франциск се отличи с посланието си за ЛГБТИ обществото.

По време на 12-годишното си папство от 2013 до 2025 г., Франциск се среща няколко пъти с Мартин и го назначава за съветник в отдела за комуникации на Ватикана и член на голямата си многогодишна среща за бъдещето на църквата. Въпреки това Франциск никога не променя църковното учение, казвайки, че хомосексуалните действия са „вътрешно разстроени“.

Позицията на Лъв относно ЛГБТ+ католиците беше донякъде под въпрос. Скоро след като беше избран през май, се появиха забележки от 2012 г., в които бъдещият папа, тогава известен като преподобния Робърт Превост, критикува „хомосексуалния начин на живот“ и ролята на масмедиите в насърчаването на приемането на еднополови връзки, които противоречат на католическата доктрина.

Когато стана кардинал през 2023 г., Catholic News Service попита Превост дали възгледите му са се променили. Той призна призива на Франциск за по-приобщаваща църква, казвайки, че Франциск „е заявил много ясно, че не иска хората да бъдат изключвани само въз основа на изборите, които правят, независимо дали става въпрос за начин на живот, работа, начин на обличане или каквото и да е друго“. Превост след това подчерта, че доктрината не се е променила.

„Но ние се стремим да бъдем по-гостоприемни и по-отворени и да кажем, че всички хора са добре дошли в църквата“, каза той.

Мартин, който познаваше Превост от времето, когато работеха заедно в синода за бъдещето на църквата, каза, че не се тревожи за възгледите на Лъв, като се има предвид, че Мартин винаги го е смятал за „много отворен, гостоприемен и приобщаващ човек“.

„Но е чудесно да чуя това продължение“, допълни Мартин, добавяйки, че Лъв му е казал, че приоритетите му са да работи за мир и единство, позовавайки се по-специално на конфликтите в Украйна, Газа и Мианмар. „Но той също искаше да напомни на хората, че това е църква за „todos, todos, todos“, каза Мартин, цитирайки известния испански стих на Франциск за това как църквата е отворена за всички, todos.

Мартин помогна за основаването на Outreach, служение, насърчаващо приемането на ЛГБТ+ общността, което ще участва в голямо поклонение за Светата година в петък и събота, спонсорирано от италианската католическа ЛГБТ+ група „Шатрата на Джонатан“.

Показателно е, че поклонението на около 1200 души включва литургия в йезуитската църква в Рим, отслужена от втория по големина член на Италианската епископска конференция.

Поклонението не е официално спонсорирано от Ватикана, но е включено в календара на събитията за Светата година на Ватикана.

Ватиканските служители казват, че подобно включване не означава одобрение, а е просто логистична помощ за онези групи, които желаят да организират поклонения и да преминат през Светата врата на базиликата „Свети Петър“.

Но поклонението и аудиенцията на Мартин въпреки това изпращат сигнал, който е в съответствие с църковното учение, „че Исус протяга ръка към хората в периферията“, каза Мартин.

Посланието, което е получил от Лъв, е било, „че ако хората са доволни от подхода на папа Франциск към ЛГБТ католиците, те ще бъдат доволни и от подхода на папа Лео. И той ме помоли да продължа това, което правя, което беше много окуражаващо“, каза Мартин.