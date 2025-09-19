IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Украйна ще разположи 1000 дрона-прехващачи дневно, за да противодейства на руските атаки

Основното препятствие не е производството на самите самолетни корпуси

19.09.2025 | 07:26 ч. Обновена: 19.09.2025 | 07:58 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ EPA

Украйна скоро ще разположи до 1000 дрона-прехватчик дневно, заяви министърът на отбраната Денис Шмихал на пресконференция в Киев с полския министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, съобщава United24.

Шмихал заяви, че целта – най-малко 1000 дрона на ден – е необходима, за да се противодейства на до 800 вражески дрона, които Русия може да изстреля през нощта. Той добави, че не може да разкрие колко дрона притежава Украйна в момента.

„Това е голяма система; нейното внедряване отнема известно време. Но ние уверено, според графика, се движим към тази цел“, заяви Шмихал.

Министърът подчерта, че основното препятствие не е производството на самите самолетни корпуси, а разгръщането на поддържащата инфраструктура – наземни контролни станции, радари и други компоненти, които използват изкуствен интелект за насочване.

 

