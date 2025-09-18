IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Британското министерство на отбраната разкрива военните цели на Русия в Украйна

Руското военно ръководство концентрира усилията си срещу два основни украински логистични центъра - Покровск и Лиман

18.09.2025 | 18:00 ч. Обновена: 18.09.2025 | 19:15 ч. 20
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руската армия продължава да напредва по няколко направления в Украйна. В последната си оценка на оперативната ситуация в Украйна британското министерство на отбраната предостави подробна оценка на основните руски усилия. Руското военно ръководство концентрира усилията си срещу два основни украински логистични центъра, Покровск и Лиман, в Донбас, пише за TNI военният журналист Ставрос Атламазоглу.

"Логистичният център Покровск остава фокусът на руските настъпателни операции. Покровск е важен защитен стълб, който ограничава руското настъпление в по-широката Донецка област и към украинските градове Краматорск и Славянск, които също са руски цели", заяви британското министерство на отбраната.

Украинските сили са укрепили Покровск и водят ефективни отбранителни действия.

Руската армия се опитва да превземе града от месеци, като се опитва както с фронтални атаки, така и с обкръжаване от фланговете. Досега обаче руските сили не са успели да превземат важния логистичен център, който би улеснил по-нататъшното напредване в Донбас, Украйна, като същевременно ограничава украинските отбранителни операции.

За да улесни превземането на Покровск, руското върховно командване прехвърля някои от най-добрите си части в този сектор.

"Основни части от руската морска пехота са прехвърлени от руския регион Курск и украинския регион Суми към оста Покровск-Добропиллия, където са започнали да провеждат настъпателни действия в малки групи", оценява британското министерство на отбраната.

Наред с въздушнодесантните части, формированията на морската пехота са сред най-елитните линейни части на руската армия. Обаче и двете части са понесли тежки загуби от началото на мащабния конфликт, което е накърнило техните способности и репутацията им на formidални противници.

Кремъл обмисляше буферна зона, която да включва област Суми, но изглежда, че се отказва от тази идея. 

Едновременно с усилията си да превземе Покровск, руската армия се опитва да си върне Лиман.

Градът се намира на около 55 мили североизточно от Покровск.

"Украинският логистичен център Лиман, също в Донецк, остава цел на Русия", се посочва в оценката на лондонското разузнаване. "Руските сили са превзели по-голямата част от гората Серебрянск на югоизток от Лиман и консолидират територията по протежението на река Сиверски Донец."

В началния етап на настъплението руските сили превзеха Лиман и го използваха за подкрепа на по-нататъшни набези в украинска територия. Въпреки това, през септември 2022 г., след месеци на отбранителни действия, украинската армия започна изненадваща и изключително успешна контраофанзива. За няколко дни украинските сили освободиха стотици квадратни мили територия в източна и южна Украйна. 

В допълнение към офанзивните усилия срещу Покровск и Лиман, руските сили консолидират контрола си над други сектори на бойното поле.

"Руските сили консолидираха контрола си над сектори от районите, граничещи с област Днепропетровск и област Донецк. Повечето от тези гранични райони вероятно все още са оспорвани от украинските сили. Въпреки това, в околностите на село Сосниковка руските сили са напреднали с около 10 км (6 мили) по-нататък в Днепропетровск по тесен фронт", заключава британското министерство на отбраната в своята оценка на оперативната ситуация в Украйна.

Окуражени от напредъка си и промяната в тактиката, руските военни продължават да напредват по няколко оси. Украинските сили оказват ожесточена съпротива, но изглежда са отстъпили стратегическата инициатива на руснаците.

