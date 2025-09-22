Коли, кокаин и отвличане - невероятната семейна вражда във Фиат

Мъж, който има нетно състояние от 2,8 милиарда долара сега ще трябва да прекара десет месеца на пълен работен ден, като изхвърля боклука от домове за възрастни хора, наркозависими или други, чиито демони и трудности са погълнали живота им.

Бихте си помислили, че Джон Елкан, 49-годишният наследник на многопрофилния семеен бизнес на Fiat и Ferrari, е напълно неподходящ за тази задача. Но той се съгласи на този общественополезен труд и глоба от 183 милиона евро, платена съвместно с двамата му братя и сестри, за да избегне данъчното им дело да стигне до съда. Искането на Елкан за пробация не води до признаване на отговорност, нито пък до споразумение, постигнато с данъчните власти.

Сериозният фокус на Елкан също така трансформира съдбата на провалящия се семеен бизнес, който той наследи. Сега той включва не само известни марки като Fiat и Ferrari, но и холандския производител на медицинско оборудване Philips и новинарското списание Economist. Днес това е глобална империя за 40 милиарда долара, стойността на чиито активи е нараснала с 2700 процента, откакто Елкан пое управлението след смъртта на легендарния си дядо Джани Аниели през 2003 г. Елкан спаси не само Fiat, но и големи части от италианската икономика.

И все пак Елкан наистина има някои впечатляващи умения, придобити през целия му живот. Да се ​​бориш с трудни родители? Съобщава се, че той не е бил в една стая с майка си Маргарита от погребението на баба си през 2019 г. Всъщност, общественополезният му труд е поредният обрат в съдебната битка между Елкан (подкрепян от двамата си по-малки братя и сестри) и майка му. Тя продължава от близо две десетилетия, в случай, толкова продължителен и на пръв поглед злобен, че те отдавна са прекъснали контактите си. Сложността на конфликта е "лабиринтна", колкото и емоционалната: любовта и нейната ценност.

Наркотици? По-малкият брат на Елкан, Лапо Елкан, създаде сензация, когато рано в понеделник сутринта през октомври 2005 г. транссексуална проститутка на име Патриция се обадила на линейката от дома си в квартала на червените фенери в Торино. Тя крещяла на италиански: „Бързо! Бързо! В къщата ми има важен човек, който се чувства зле!“.

Парамедиците намерили 28-годишния Лапо гол и в безсъзнание от почти смъртоносна доза кокаин. Той бе в кома в продължение на три дни. Джон Елкан е първият, който посети болницата, като си тръгна без коментар, което е неговият стил - боящ се от публичност в семейство на екстравагантни хора.

По-късно Лапо сравнява този инцидент с психологическа „автомобилна катастрофа“, казвайки пред New York Times през 2007 г.:

„Имах голям късмет да не умра в тази катастрофа.“

Когато Лапо се събудил, той бил на първа страница във вестниците, включително в големите италиански всекидневници, собственост на семейството. Внукът на Аниели, често наричан „неофициалният крал на Италия“, не можело да бъде по-унизен.

Според интервю, което Маргарита дава на Vanity Fair през 2008 г., това предозиране се е случило три дни след като тя се е обадила на Лапо на рождения му ден на 7 октомври. Тя твърди, че Лапо е отговорил:

"Не мога да говоря с теб, докато не сключите мир.“ Маргарита казва, че това я е накарало да се почувства „много, много зле. А той вероятно още по-зле“.

В известен смисъл е удивително, че толкова богата династия не е в състояние да уреди различията си с повече лично пространство и достойнство. И все пак това е напълно логично. Ако сагата за Аниели подсказва едно нещо, то е, че парите не купуват семейна хармония – точно обратното.

Семейството на Джани Аниели – един от най-бляскавите магнати на 20-ти век – понякога е сравнявано с клана Кенеди в САЩ или с британското кралско семейство, но те могат да направят мъките и на двамата да изглеждат като обикновени проблеми, а сериалът „Наследници“ в техния случай е уютен ситком. В историята на Аниели има самоубийство, преждевременна смърт и отвличане. Както всеки посетител на Италия знае, и както е разбирал Шекспир, семейните спорове там са по-шумни и по-драматични. Това е семейна сага от Netflix, изпята като опера.

За да го разберете тази сага, трябва да видите Джон Елкан като окото на бурята - единствената неподвижна точка, около която се върти списък с „персонажи“. Дори името му е подчертано сериозно: той е кръстен в чест на известния си дядо Джани Аниели и става негов помазан наследник. И все пак родителите му избират „Джон“ - англицизираната и скучна версия на „Джани“, в сравнение със семейство с приказни имена, като съпругата на Джани и бабата на Джон, Марела Карачоло ди Кастането.

Марела е била в кръг от млади жени и бляскави аристократки от 60-те години на миналия век, които Труман Капоти нарича „Лебедите“. Капоти нарича Марела „Европейски лебед номер едно“. Тя е изиграна от Изабела Роселини във филма за Капоти от 2006 г., „Infamous“.

Капоти в крайна сметка предаде доверието на лебедите, като пишеше за тайните им, а те прекъснаха контакта си с него. Дотогава, казва Марела, „вместо психиатър, имах Труман“. Тя пише в мемоарите си „Марела Аниели, Последният лебед“, „той чакаше като сокол“.

Марела ще се нуждае от твърдостта, която придобива през този период. Съпругът ѝ Джани Аниели – по семеен модел – е наследил семейния бизнес от дядо си в ранна възраст. Бащата на Джани, Едоардо, е обезглавен от витлото на хидроплана си, когато Джани е само на 14 години. Майка му загива десет години по-късно при автомобилна катастрофа през 1945 г.: тя е ударена челно от идващ камион на американската армия близо до Рим.

След мрачна война, в която Джани е ранен, биейки се в танкове на Източния фронт, няма ограничение във финансирането на плейбойските му лудории, които стават част от готиния брандинг на Fiat. Той скача от хеликоптер да плува в Антиб, купонясва с Джаки Кенеди и има връзки със звезди като Анита Екберг и Рита Хейуърт. Той кара и колите, и "сладкия си живот“ много бързо. Близък е с Джон Ф. Кенеди, Дейвид Рокфелер и Хенри Кисинджър, който по-късно дава на малкия му внук Лапо работа като личен асистент.

И все пак богатството и статусът на семейството не бяха равни на топлината му. Марела веднъж каза на биограф:

„За Джани една жена е за завладяване, а не за обичане.“

Те имаха две деца, Едоардо и Маргарита. Маргарита характеризира Джани като хладен баща. В интервюто си за Vanity Fair през 2008 г. тя каза, че тя и брат ѝ се борели за вниманието му. Един пример: Едоардо е бил малко момче, когато баща му обещал да го вземе с хеликоптера си и да го закара да гледа мача на семейния футболен отбор, Ювентус. Хеликоптерът така и не дошъл.

Едоардо, първородният и единствен син, не бил смятан от Джани за способен да поеме контрола. Той се разбунтувал. Учил източна философия в Принстън, пътувал в Индия и Близкия изток, в крайна сметка приел исляма и променил името си на Хишам Азиз. Още по-дръзко: той станал антикапиталист.

„Част от семейството ми е завладяно от барокова и декадентска логика“, каза Едоардо пред левия всекидневник Il Manifesto.

Една нощ през 2000 г. Едоардо облича кафяво сако върху пижамата си и кара своя Фиат към виадукт извън Торино, известен като „Мостът на самоубийствата“. На погребението му Джани Аниели, според La Repubblica, се е облягал на Лапо, „почти прикован към ръката на детето“.

Джани Аниели решава, че наследството му ще бъде предадено на Джон, като Лапо ще има бизнес роли - двамата му най-големи и обичани внуци от дъщеря му Маргарита. Когато Джон е само на 21 години, той е назначен в борда. Фиат е в тежко положение и никой не си е представял, че това дете може да го спаси.

Патриархът Аниели почина през януари 2003 г., оставяйки след себе си затънала в дългове финансова бъркотия. Марела се появи на погребението му, придружена от Джон и Лапо. В съответствие с желанията на покойния си съпруг, Марела започна процеса по прехвърляне на акциите си в семейната фирма на Джон, засилвайки позицията му на лидер.

През 2004 г. Маргарита постигна споразумение, продавайки дела си в бизнеса. Но до 2007 г. тя заведе първото от няколко дела срещу близките бизнес съветници на баща си, като по същество оспори споразумението от 2004 г. Трите ѝ най-големи деца също заведоха дела. Нейните критици казват, че е съжалявала за продажбата, защото през 2004 г. Фиат изглеждал като мъртва патица и тя нямала представа колко чудодейно синът ѝ може да трансформира бизнеса. Нейните съюзници оспорват нейната позиция по множество обвинения. Двете ѝ основни твърдения бяха, че има части от стойността на бизнеса, за които тя твърди, че са били скрити от нея, и че парите, идващи от майка ѝ Марела, е трябвало да бъдат обложени с данък по италианските, а не по швейцарските правила.

Впоследствие Джон Елкан публикува изявление, в което каза:

„Много съм наранен като син и изненадан от този личен въпрос, който беше разрешен през 2004 г. със съгласието на всички.“

Маргарита, която се разведе с бащата на Джон и имаше пет месечно бебе от втория си брак, не беше бедна. През 2008 г. във Vanity Fair беше съобщено, че нейната компания разполага с над 700 милиона долара. Тя е основала сиропиталище до дома на покойния си брат в Торино и го е посветила на Едоардо. Едоардо, каза тя, е виждал как „беззащитната невинност на децата е наранена“ и е намирал това за неприемливо.

И все пак в семейство Аниели богатството се използва като оръжие. Джон е израснал, посещавайки баба си по бащина линия Карла Барба Наварети. Тя оцелява след отвличане, когато излиза от колата си в Торино през 1975 г.: държана е прикована към стена в продължение на 35 дни, а косата ѝ е отрязана. Откупът е бил 975 000 долара, но не е ясно дали семейство Аниели или Елкан са го платили.

Лапо, нейният внук, през 2016 г. се е обадил на семейството си от Ню Йорк, за да поиска 10 000 долара, „за да гарантира безопасността си“, каза служител на Съединените щати пред Associated Press. Разследващите заявиха, че Лапо е бил намерен здрав и по-късно са стигнали до заключението, че историята вероятно е измислена, след като е останал без пари по време на напиване и употреба наркотици. Прокурорите са решили да свалят всички обвинения срещу Лапо. Ройтерс съобщи, че Лапо е заявил, че твърденията са „фалшиви новини“, като добавил, че е преминал през труден период:

„Ясен съм в решимостта си да продължа да работя върху себе си.“

Джон каза в подкаста „In Good Company“ през 2024 г., че детството му го е направило устойчив и отговорен. Той чувствал, че трябва да се погрижи за по-малките си братя и сестри, докато родителите му се развеждат и те многократно се местят в друга държава.

Докато изпълнява общественополезен труд, косвено в резултат на усилията на майка си, Джон ще има време да размисли. През май миналата година той заяви в интервю за италианския вестник „Авенире“, че майка му е постъпила „по най-лошия начин“ и резултатът е, че децата ѝ живеят с „голяма болка, която има далечни корени“.

Миналата седмица Паоло Синискалки, адвокат на братята и сестрите Елкан, каза, че надеждата е, че новото предложение както за пари, така и за черна работа – търкане на подове или под каквато и да е друга форма – може да сложи край на травматичните правни спорове, „като доведе този болезнен въпрос до бърз и окончателен край, избягвайки по-нататъшни лични и семейни последици“.

Колко пари е готов да пожертва човек за любов? Колко любов е готов да пожертва човек за пари? Или с други думи: кой кого държи за заложник?