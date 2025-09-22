IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Гърция гласува нов закон, приема само легални мигранти

Отказва на Германия за завръщането на над 60 000 мигранти

22.09.2025 | 10:35 ч. Обновена: 22.09.2025 | 11:04 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Гърция няма да се съгласи със завръщането на над 60 000 мигранти от Германия, заяви гръцкият министър по миграцията Танос Плеврис, цитиран от БНР. Гръцките острови са под постоянен натиск на нелегални мигранти, които съгласно новия закон се арестуват за непозволено преминаване на границата.

Министър Плеврис представи основните моменти в новия закон, който до дни влиза за гласуване в парламента. Приемат се мигранти само с договори за работа в селското стопанство, строителство или в туристическия сектор. Създават се междудържавни договори за работни визи.

Понеже натискът на мигранти към гръцките острови е основно от идващи от Либия, правителството поддържа връзка с Бенгази за решаване на проблема и прекратяване дейността на трафикантите.

Наложен е временен мораториум и пристигналите мигранти нямат право да подават молба за убежище.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мигранти гърция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem