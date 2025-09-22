Гърция гласува нов закон, приема само легални мигранти

Гърция няма да се съгласи със завръщането на над 60 000 мигранти от Германия, заяви гръцкият министър по миграцията Танос Плеврис, цитиран от БНР. Гръцките острови са под постоянен натиск на нелегални мигранти, които съгласно новия закон се арестуват за непозволено преминаване на границата.

Министър Плеврис представи основните моменти в новия закон, който до дни влиза за гласуване в парламента. Приемат се мигранти само с договори за работа в селското стопанство, строителство или в туристическия сектор. Създават се междудържавни договори за работни визи.

Понеже натискът на мигранти към гръцките острови е основно от идващи от Либия, правителството поддържа връзка с Бенгази за решаване на проблема и прекратяване дейността на трафикантите.

Наложен е временен мораториум и пристигналите мигранти нямат право да подават молба за убежище.