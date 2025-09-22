IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение от 4,5 е регистрирано край турския град Съндъргъ

Няма данни за пострадали хора и материални щети

22.09.2025 | 16:10 ч. Обновена: 22.09.2025 | 18:09 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в 12:02 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. 

По-силен трус с магнитуд 4,9 по Рихтер е бил регистриран малко след полунощ отново в района на Съндъргъ, отбелязва още ТРТ Хабер, цитиран от БТА.

Тагове:

град Съндъргъ земетресение Турция
