Група от Абу Даби проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“

Преговорите са разрешени до 13 декември

21.11.2025 | 12:46 ч. Обновена: 21.11.2025 | 12:46 ч. 7
Група от Абу Даби проявява интерес към чуждестранните активи на „Лукойл“

Конгломератът Ай Ейч Си (International Holding Company - IHC) от Абу Даби е проявил интерес пред министерството на финансите на САЩ към чуждестранните активи на руската петролна група „Лукойл“, посочи компанията в отговор на запитване на Ройтерс. 
По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи на чуждестранния бизнес на „Лукойл“, който вече включва петролните гиганти „ЕксънМобил“ (ExxonMobil) и „Шеврон“ (Chevron), както и американската инвестиционна фирма „Карлайл“ (Carlyle).  

Заинтересуваните от активите се увеличиха, откакто министерството на финансите на САЩ в края на миналата седмица разреши компаниите да започнат преговори с „Лукойл“, като разрешението е в сила до 13 декември.     

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп би предпочела глобалните активи на "Лукойл" да бъдат поети от американска компания, което може да ограничи кръга на потенциалните купувачи. От друга страна "Лукойл" предпочита да продаде всичките си активи, а не на части. 

"Лукойл" беше се съгласила да продаде цялата си международна дейност на Gunvor Group - сделка, която беше драматично блокирана от САЩ.

