Ирански депутати призоваха страната да създаде атомна бомба

Причината – военното напрежение с Израел

22.09.2025 | 19:30 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:38 ч. 12
БГНЕС

Десетки ирански депутати призоваха страната да придобие ядрено оръжие предвид засилващото се военно напрежение с Израел, предаде ДПА.

В писмо до Върховния съвет за национална сигурност 71 от общо 290 депутати в парламента поискаха преразглеждане на отбранителната доктрина на страната, посочвайки промени в ситуацията в региона, съобщиха ирански медии.

Иран от дълги години подчертава, че не се стреми към придобиването на ядрено оръжие. Страната често посочва религиозното постановление -  фетва - на върховния лидер Али Хаменей, с което се забранява разработването и използването на оръжие за масово поразяване.

В писмото си депутатите посочват, че светът се е променил, заявявайки, че Израел "е на ръба на умопомрачението" и нанася удари "без да се интересува от международните задължения".

Те заявиха, че притежанието на ядрено оръжие за възпиране няма да наруши постановлението на Хаменей, който е най-високопоставеният политически и религиозен авторитет в Иран, посочва БТА.

Иран атомна бомба Израел
