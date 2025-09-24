IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гей двойка е била нападната с бухалка в Бостън

Единият мъж е открит кървящ

24.09.2025 | 20:52 ч. 3
Снимка: Pixabay

Гей двойка беше брутално нападната по-рано този месец в бостънския квартал Матапан – единият мъж е бил ударен в главата с бейзболна бухалка – а полицията разследва инцидента като възможно престъпление от омраза.

Двамата са съобщили пред полицията, че на 13 септември около 19:45 ч. са се вървели до оживена улица, когато група мъже започнали да отправят към тях хомофобски обиди.

Последвало сблъсък и „двама били видени да размахват неидентифицирани предмети срещу жертвите“, според полицейски доклад, цитиран от Boston.com, WCVB и CBS Boston.

Полицаи открили единия пострадал да лежи на паркинг, кървящ от задната част на главата. На място му е оказана първа помощ, след което е откаран в болница за допълнителни изследвания. Засега няма официална информация за състоянието му.

Бостънската полиция потвърди, че отделът ѝ по граждански права ръководи разследването. До понеделник не са били извършени арести, съобщава People.

„Ние сме сериозно обезпокоени от враждебния политически момент, в който се намираме, и от засиленото чувство на страх, което много хора в нашата общност изпитват“, казва Джош Ровенджър, юридически директор на организацията GLAD Law, пред NBC Boston.

