Администрацията на Тръмп отново наема федерални служители, съкратени от Мъск

Стотици федерални служители, загубили работата си по време на блиц акцията на Илон Мъск за намаляване на разходите, са помолени да се върнат на работа.

Администрацията за общи услуги (GSA) е дала на служителите, които са управлявали правителствени работни пространства, срок до края на седмицата да приемат или откажат възстановяването си на работа, според вътрешна бележка, получена от Associated Press.

Тези, които приемат, трябва да се явят на работа на 6 октомври след седеммесечен платен отпуск, през който период GSA в някои случаи е натрупала високи разходи, прехвърлени на данъкоплатците, за да остане в десетки имоти, чиито договори за наем са били предвидени за прекратяване или са били оставени да изтекат.

“В крайна сметка резултатът беше, че агенцията остана разбита и с недостиг на персонал“, каза Чад Бекер, бивш служител по недвижими имоти на GSA.

Бекер, който представлява собственици с държавни договори за наем в Arco Real Estate Solutions, каза, че GSA е в “режим на сортиране“ от месеци. Той добави, че внезапното обръщане на съкращенията отразява как Мъск и неговият Департамент по ефективност на правителството (DOGE) са отишли ​​твърде далеч, твърде бързо.

Повторно наемане

GSA е създадена през 40-те години на миналия век, за да централизира придобиването и управлението на хиляди федерални работни места. Искането ѝ за връщане на работа отразява усилията за повторно наемане в няколко агенции, насочени към DOGE. Миналия месец IRS заяви, че ще позволи на някои служители, които са приели предложение за оставка, да останат на работа. Министерството на труда също така е върнало обратно някои служители, които са приели откупуване, докато Националната паркова служба по-рано е възстановила редица освободени служители.

От решаващо значение за работата на тези агенции е GSA, която управлява много от сградите. От март хиляди служители на GSA напуснаха агенцията като част от програми, които ги насърчаваха да напуснат или да се пенсионират преждевременно. Стотици други - тези, които са обект на известието за отзоваване - бяха уволнени като част от агресивен натиск за намаляване на размера на федералната работна сила. Въпреки че тези служители не се явиха на работа, някои продължават да получават заплащане.

Демократите атакуваха безразборния подход на администрацията на Тръмп за намаляване на разходите и работните места. Представителят Грег Стантън от Аризона, водещият демократ в подкомисията, наблюдаваща GSA, заяви пред AP, че няма доказателства, че съкращенията в агенцията “са довели до някакви икономии“.

“Това създаде скъпоструващо объркване, като същевременно подкопа самите услуги, от които зависят данъкоплатците“, каза той.

DOGE определи агенцията, която имаше около 12 хиляди служители в началото на администрацията на Тръмп, като главна цел на кампанията си за намаляване на измамите, разхищенията и злоупотребите във федералното правителство.