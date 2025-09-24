Урокът на Великобритания за данъците и разходите

Миналата седмица Обединеното кралство разгърна грандиозно шоу на британска помпозност за президента Тръмп и британците знаят как да го правят добре. Но сега да се върнем към рутинните управленски дела и опасната есен за британската икономика, пише в свой анализ WSJ.

Последната лоша новина е спад в очакваната производителност през следващите години, което хвърля правителствения бюджет в хаос. Службата за бюджетна отговорност (британският еквивалент на Бюджетната служба на Конгреса) предупреди финансовия министър Рейчъл Рийвс , че ще използва нова, по-ниска оценка за производителност при оценяването на бюджета ѝ през ноември.

Британските канцлери обикновено разчитат на розови прогнози за производителността, за да се преструват, че бъдещите фискални дефицити ще бъдат скромни. Лишена от това смокиново листо, Рийвс може да се наложи да намери около 9 милиарда паунда допълнителни данъчни приходи или съкращения на разходите, за да твърди, че донякъде балансира бюджета.

Предишните свръхоптимистични икономически прогнози вече настигат правителството. Заемите през август, в размер на 18 милиарда паунда, надхвърлиха по-ранната прогноза на OBR с 5,5 милиарда паунда. Заемите за фискалната година до момента (започваща през април) са с 11,4 милиарда паунда над прогнозите, или близо 16%. Фискалните експерти посочват намаляващите данъчни приходи като причина, особено при постъпленията от данък добавена стойност (ДДС).

Контекстът е икономика, която едва е нараснала, коригирана спрямо инфлацията, от началото на пандемията. През 2024 г. икономиката е била само с 3,6% по-голяма, отколкото през 2019 г., в сравнение с 12% растеж в САЩ за същия период. Говорейки за инфлация, изглежда малко вероятно темпът, който в момента е 3,8%, да падне отново до 2% скоро.

И така, какво ще направят премиерът Киър Стармър и Рийвс по въпроса? Тяхната Лейбъристка партия дойде на власт миналата година, като обвини – с право – консерваторите, че са позволили на икономиката да се движи по течението на 14-те години на власт на торите. Но сега нещата се влошават.

Една от ранните грешки беше да се приеме идеята, че фискалният баланс сам по себе си може да насърчи повече бизнес доверие и инвестиции. Това отношение подтикна Рийвс да представи миналата година бюджет, изпълнен с големи увеличения на данъците, особено върху заплатите и възвръщаемостта от бизнес инвестиции.

Стармър и Рийвс също така са повярвали на заблудата, че публичните „инвестиции“ могат да дадат тласък на икономиката. Те обещаха да налеят пари в нефункциониращата Национална здравна служба, образованието и различни обществени проекти - от енергийната мрежа до жилищното строителство. Това обикновено е прикритие за хвърляне на пари към специални интереси, като например синдикатите на държавните служители.

Сега всички се готвят за още от същото мрачно. Стармър няма стомах за съкращения на държавните разходи, след като се предаде на левите си депутати, като провали скромна реформа на социалното осигуряване това лято. Това води до още повече увеличения на данъците, когато Рийвс представи бюджетния си план през ноември. Очаквайте на масата да бъде всичко - данъци върху заплатите, данъци върху доходите, данъци върху капиталовите доходи, данъци върху доходите от високи доходи, наследства.

Свързани статии От Великобритания до Полша: Европа се превръща в неуправляем континент

Повече от същото няма да проработи и Рийвс и Стармър имат два месеца, за да признаят това, да се откажат от данъците и да започнат да харчат и облагат с данъци още малко. Икономиката се е възстановила от по-лошо състояние и понякога отчаянието подтиква политиците към новаторско мислене. Ако някога е имало време за това, то е сега.