Изкуствен интелект взе интервю от германски министър

Аватарът е създаден по образа на репортера Пол Клинзинг

25.09.2025 | 08:00 ч. 2
Карстен Вилдбергер. Снимка: архив, БГНЕС

Интервю с германския министър на цифровизацията и държавната модернизация Карстен Вилдбергер бе проведено от водещ – изкуствен интелект, съобщи ДПА. Разговорът ще бъде излъчен днес по телевизия „Велт“ в рамките на нова програма, посветена на ИИ.

„Концепцията на интервюто бе разработена с помощта на изкуствен интелект и проведена от аватар-презентатор“, уточняват от телевизията. „Смятам, че това е отлична инициатива. Трябва да използваме новите технологии и да ги изпробваме“, коментира Вилдбергер.

Главният редактор на „Велт“ Ян Филип Бургард подчертава, че това е първото интервю в Германия на аватар с водещ политик: „Показваме, че изкуственият интелект може да изпълнява подобни задачи. Ние не просто наблюдаваме технологичните иновации, ние експериментираме с тях. Впечатляващо е колко далеч е стигнало развитието на аватарите. Все пак, разговорът между двама души остава незаменим по отношение на динамиката.“

Интервюто ще бъде част от предаването „Светът на изкуствения интелект“, посветено на развитието на ИИ, роботиката и дигиталните технологии на бъдещето.

От телевизия „Велт“ уточняват, че всички етапи на продукцията – от подбора на темите до самото модериране – са контролирани от ИИ. Аватарът е създаден по образа на репортера Пол Клинзинг, който изпълнява ролята на редактор на програмата.

Медията подчертава, че концепцията е уникална за Германия, но редовните новинарски емисии ще продължат да се водят от истински журналисти.
(БТА)

