Зеленски предупреждава за опасна нова надпревара във въоръжаването

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи остро предупреждение в сряда на Общото събрание на ООН, заявявайки, че оръжията, разработвани за борба с войната, бушуваща в страната му, представляват сериозна заплаха за човечеството, пише NYT.

Зеленски произнесе речта си ден след среща с президента Тръмп, който след това внезапно промени позицията си относно войната, заявявайки, че Украйна не само може да я спечели, но и може да си върне териториите, които Русия вече е завзела. Това изявление беше дипломатическа победа за украинския лидер и г-н Зеленски използва речта си, за да каже за пореден път на световните лидери, че съдбите им са свързани във време, в което Русия предизвиква нова ера на глобална нестабилност.

Дори докато говореше за опасностите от надпреварата във въоръжаването, той каза, че страната му се нуждае от повече оръжия, за да се защити, предвид провала на международните институции да поддържат мира.

"Единствената гаранция за сигурност са приятелите и оръжията", каза той.

В опит да убеди колегите си лидери, че не бива да гледат на войната срещу страната му като на далечна заплаха, украинският лидер нарисува дистопична картина на свят, залят от смъртоносни дронове, такива, които според него евентуално биха могли да носят ядрени бойни глави.

Украйна се превърна в световен лидер в разработването на евтини дронове и тестването на своите иновации в реално време на бойното поле. Русия също така разполага дронове и системи за борба с дронове, както и средства за електронна война, във военната си офанзива срещу Украйна.

Бъдещето, каза Зеленски, ще бъде още по-опасно, тъй като изкуственият интелект ще бъде интегриран в дроновете. Регулирането на тази технология е също толкова спешно, колкото и спирането на разпространението на ядрени оръжия, каза той.

Но първата стъпка, каза той, е спирането на войната на Русия в Украйна.

Не е ясно какво е накарало Тръмп да промени публичната си оценка за войната във вторник - промяна, толкова драматична, че остави много украинци несигурни какво да мислят за нея. Дори г-н Зеленски, макар и да приветства изявлението, каза, че е „малко“ изненадан от нейната сила.

В миналото Тръмп публично критикуваше Зеленски и притискаше Украйна да се съгласи на сделка за прекратяване на войната или рискува да загуби още повече територии. Но във вторник в предаването „Truth Social“ той каза:

„Мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да СПЕЧЕЛИ цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид.“

Въпреки това, изявлението на Тръмп не включваше никакви нови предложения за подкрепа, включително за пореден път предоставяне на мощни оръжия на украинците безплатно, вместо да се позволи на европейските страни да купуват американско оръжие за тях.

Дори украинските военни командири заявиха, че при сегашните обстоятелства е почти невъзможно Русия да бъде напълно изгонена от приблизително 20-те процента от Украйна, които тя контролира.

Членът на украинския парламент, Микола Княжицки, заяви, че изявленията на Тръмп не съдържат „нищо ново, което би могло да повлияе на края на войната“.

Други украинци сякаш не приеха публикацията на Тръмп в социалните мрежи сериозно. Предвид другите му колебания в политиката, те казаха, че възгледите му могат да се променят всеки момент.

„Това, което ще се случи по-нататък, може да е както е написано, или може да е обратното“, написа във Facebook Виктор Шлинчак, ръководител на Института за световна политика, аналитична изследователска група.

Кремъл отхвърли коментарите на Тръмп, включително оценката му за Русия като хартиен тигър. „Русия се свързва повече с мечка – а хартиени мечки няма“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Само преди месеци Тръмп смъмри Зеленски в Овалния кабинет, казвайки му, че „няма карти“ за игра. Оттогава насам има много обрати в публичните коментари на Тръмп за войната.

Когато поздрави руския президент Владимир Путин на червен килим в Аляска това лято, прекъсвайки годините на дипломатическа изолация, изглеждаше, че Москва е оформила неговата гледна точка. След тричасова среща с Путин, Тръмп настоя, че Украйна в крайна сметка ще трябва да се откаже от територия.

Но след срещата си във вторник със Зеленски в Ню Йорк, Тръмп заяви, че сега напълно разбира военната и икономическа динамика на войната и е променил гледната си точка. Той каза, че това е „времето Украйна да действа“.

След срещата си с Тръмп, Зеленски заяви, че е говорил за развитието на бойното поле.

Преди да замине от Киев за ООН, Зеленски заяви, че Украйна е възвърнала около 140 квадратни мили през септември, твърдение, подкрепено от бойни кадри, потвърдени от военни анализатори .

„Това не е голяма победа, но означава, че не губим“, каза Зеленски по Fox. „Това е важно.“

Въпреки това, Русия е окупирала над 1150 квадратни мили земя в Украйна досега тази година, според DeepState, украинска група, която документира движението на бойните полета. Тя също така е прогонила украинските сили от собствената си Курска област.

Във война на изтощение, по-голямото население на Русия, от което да черпи военни, ѝ дава предимство. И дори когато украинските сили изтласкаха руснаците назад в някои райони на фронта през последните седмици, руските войници продължиха напред другаде.

В сряда двете армии продължиха да нанасят удари на далечни разстояния по цели, отдалечени от фронта, включително критична инфраструктура.

Украинските военни заявиха, че са атакували важни обекти в Русия, включително нефтопреработвателната компания „Газпром Нефтехим-Салават“ на около 750 мили източно от Москва, нефтопомпени станции във Волгоградска област и съоръжение за производство на дронове в Белгородска област.

От началото на август Украйна твърди, че е извършила най-малко 25 успешни удара по руски петролни рафинерии, много от които са заснети на видеоклипове, публикувани в социалните мрежи. Местата са потвърдени от военни анализатори.

В сряда Русия продължи да бомбардира градове в цяла Украйна, удряйки както цивилни, така и военни цели. Украинските военни съобщиха, че военен полигон е бил ударен от две балистични ракети „Искандер“. Има жертви, съобщиха военните, но не предоставиха подробности.

Ходът на войната ще зависи както от икономиката, така и от оръжията. Тръмп заяви във вторник, че според него Украйна нанася щети на Русия на този фронт, като в публикацията си в социалните мрежи имаше предвид дългите опашки на бензиностанциите. Русия, написа той, е „в ГОЛЕМИ икономически проблеми“.

Путин отхвърли твърденията, че икономиката е в затруднено положение.

Въпреки че икономиката не се „срива“, както каза Тръмп на срещата си със Зеленски, военните разходи на Русия натовариха бюджета. Дефицитът достигна 50 милиарда долара, което доведе до предложения за повишаване на данъците за финансиране на отбраната.

Късно в сряда руското външно министерство публикува изявление, след като министърът на външните работи Сергей Лавров се срещна с държавния секретар Марко Рубио. Изявлението не се отнасяше директно до забележките на Тръмп в „Truth Social“, но звучеше помирително и подчертаваше, че Русия все още е готова да „се придържа към курса, разработен от лидерите на Русия и Съединените щати в Аляска“.

Настоящото мнение на Тръмп, че Украйна може да надделее и да си върне загубените територии, може да не се запази. И дори да е променил мисленето си, той ясно заяви, че не смята войната за критична за националните интереси на Америка в областта на сигурността.

Украинците са се научили да бъдат предпазливи.

По време на изказване пред Съвета за сигурност на ООН във вторник, Зеленски говори за провала на Будапещенския меморандум от 1994 г., който беше предназначен да защити сигурността на Украйна в замяна на ядрено разоръжаване. Той го посочи като доказателство, че „международните обещания могат да се превърнат в бръщолевене“.

Зеленски заяви, че Украйна продължава да разширява коалицията от държави, желаещи да ѝ предоставят военна помощ и някои гаранции за сигурност.

„Разчитаме на Съединените американски щати като опора“, каза той.

Американски предпазен механизъм е може би най-доброто, на което Киев може да се надява в момента.

Когато Тръмп завърши изявлението си в „Truth Social“, очертавайки възгледите си за войната, той се подписа по начин, който сигнализира, че може би се възприема като нещо като страничен наблюдател.

„Успех на всички!“, написа Тръмп.