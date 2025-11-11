Русия към войниците: Държавата ще ви намери съпруга!

Руски представители предложиха създаването на брачна агенция за намиране на съпруги за неженени войници, завръщащи се от войната в Украйна.

Юлия Белехова, председател на Комитета за семействата на войниците на Отечеството, твърди, че московските бойци се нуждаят от психологическа рехабилитация след завръщането си от фронтовата линия, пише The Telegraph.

„Когато един мъж има добра жена до себе си, всичко се получава: рехабилитация, реинтеграция, намиране на работа“, каза Белехова на доброволци и активисти на форума „Патриотите на Урал“.

Кремъл е загрижен, че лошо управляваната реинтеграция на стотици хиляди демобилизирани войници може да предизвика вълнения.

Артьом Жога, пратеник на Владимир Путин в Уралския федерален окръг на Русия и военен офицер от руските сепаратистки сили в Донецк, призова законодателите да разработят по-подробен план за проекта, въпреки че предупреди, че към него трябва да се подхожда внимателно, тъй като „любовта е сложен въпрос“.

През последните месеци така наречените „черни вдовици“, които мамят руски военнослужещи за брак, за да си осигурят обезщетения за смърт, предизвикаха обществено възмущение. Обезщетенията могат да достигнат 20 пъти средната руска заплата.

В През май депутатите в Държавната дума предложиха военното възнаграждение да се превърне в „лична собственост“ на войника, която не подлежи на разделяне със съпруга/съпругата му, ако бракът е регистриран след 24 февруари 2022 г., датата на руската инвазия в Украйна.

Авторите на предложението заявиха, че то е в отговор на все по-честите случаи на бракове сред войници, „мотивирани не от създаване на семейство и изграждане на дългосрочни връзки, а от егоистични цели за получаване на достъп до значителни парични плащания“, според РИА, държавна новинарска агенция.

Ако брачната агенция се осъществи, това ще бъде поредното подкрепено от държавата усилие за събиране на млади руснаци, след като западните приложения за запознанства Tinder, Bumble и Badoo напуснаха руския пазар.

For Love, ново приложение за запознанства, наречено „православен Tinder“, беше обявено през юли от Мария Львова-Белова, руски омбудсман по правата на децата, която е издирвана от Международния наказателен съд (МНС) за незаконното депортиране на украински деца.

Създателите заявиха, че приложението, което трябва да бъде пуснато тази година, е възникнало от дискусии за това как да се свържат... „участници в младежки събития в православни църкви в цяла Русия“.

Виталий Милонов, депутат от Държавната дума, предложи през май руските приложения за запознанства да бъдат създадени „базирани на Православната църква“.

В брошура на уебсайта си приложението For Love е насочено към тези, които търсят партньори, които въплъщават „традиционни ценности“, включително „патриотизъм“, „служение на Отечеството и отговорност за неговата съдба“, „историческа памет“ и „единство на народите на Русия“.

For Love беше рекламирано и в поредица от православни и националистически Telegram канали, включително от Павел Островски, известния блогър-свещеник, който се гордее с почти 250 000 последователи в приложението.

Потребителите казаха на Verstka, руското независимо разследващо издание, че приложението е съставено до голяма степен от военни, които се идентифицират като православни християни, и че сексуалният подтекст е забранен.

На фона на стотици хиляди загинали във войната и масовото бягство на млади руснаци, които се опитват да избегнат мобилизацията, Кремъл преплете кампанията си за справяне с демографската криза в страната с все по-решително насърчаване на „традиционните ценности“.