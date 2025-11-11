IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медикът, убил кучето Мая, е натрупал глоби на пътя за 1680 лева

Нарушенията включват превишена скорост и неспазване на знаци

11.11.2025 | 13:15 ч. Обновена: 11.11.2025 | 14:08 ч. 107
Ненад Цоневски, който прегази кучето Мая, се оказа сериен рецидивист на пътя. Македонецът е натрупал глоби за 1680 лева за няколко пътни нарушения, съобщават от  "24 часа".

Нарушенията на медика включват превишена скорост, неспазване на пътни знаци и маркировка и неносене на документи. Второто се наказва с 20 лв., а забравените документи - с 10. Така с оказва, че медикът има 1650 лева глоби за превишена скорост. Той е платил всичките си облигации.

Граждани веднага откриха профилите на Цоневски в социалните мрежи. Фрапиращо е, че на снимката си във "Вайбър" медика държи истинско човешко кърваво сърце. 

Той вече е изтрил профила си във "Фейсбук". 

От Софийската районна прокуратура да образували разследване за убийството на кучето. То е станало на 9 ноември в кв. "Разсадника", докато Цоневски излизал от гаража си. На видео, заснело прегазването, се вижда как лекарят сгазва кучето. Той спира, докато гумата е върху тялото на Мая. Отива, вижда я, след което ве връща в колата си и продължава, без да опита да помогне, а кучето агонизира. Медикът се оправдал, че не го е видял. 

Той не е задържан. Гаражът му осъмна с надпис "Убиец", а Цоневски се изнесе от кооперацията, в която живееше. 

Гражданите призовават ВМА да вземе отношение по казуса, тъй като медикът работи именно там. 

