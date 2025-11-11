Валентин Кънев: Назначаването на особен управител е ключова стъпка

Председателят на Черноморската и Балканската петролна газова асоциация Валентин Кънев заяви, че след като бъде избран особен управител на “Лукойл Нефтохим Бургас”, България ще може да поиска дерогация от американските санкции.

“Назначаването на особен управител е ключова стъпка в подготовката на правителството за възможен преходен режим, каза той. Според него целта е държавата да поеме контрол върху финансовите потоци на компанията, за да гарантира, че средства не се насочват към руския бюджет и военните действия в Украйна”, каза пред БНР Кънев.

По отношение на цените, експертът посочи, че повишението сега е в синхрон с движението на борсовите котировки на нефта.

По думите му увеличението е съвсем леко и отразява минималното поскъпване на международните пазари. Фючърсите за следващата година показват стабилност - около 63 долара за барел, допълни експертът.

Кънев представи няколко сценария затова как ще функционира българската рафинерия след 21 ноември, когато санкциите официално влизат в сила.

По думите му, ако България получи изключение, както стана с Германия и Унгария, няма да има сериозни сътресения, но ако това не се случи, доставките ще трябва временно да се осигуряват от стратегическите резерви на страната, което ще повиши разходите заради по-сложната логистика.

“Ако санкциите не бъдат отменени, рафинерията трябва да работи с резервите и да гарантира снабдяването на бензиностанциите. След това ще трябва да се търсят нови доставки без участието на "Лукойл", обясни Кънев и разясни, че особеният управителят ще има широки правомощия, но ще съгласува решенията с Министерския съвет.

На въпрос дали бързите действия на властта не подготвят почва за национализация, Кънев бе категоричен, че това е крайна мярка и не може да се случи просто така.

“Все пак, ако след изчерпване на резервите не бъде намерен друг източник на доставки, подобен вариант не е изключен”, призна Кънев.