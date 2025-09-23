4000 унищожени: Руските танкове страдат в Украйна

Продължаващата война в Украйна продължава да изчерпва запасите от основни бойни танкове (ОБТ) на Русия. Докато Москва е загубила и значителен брой самолети, безпилотни летателни апарати и други боеприпаси, танковите ѝ флотилии са понесли особено тежък удар от ръцете на доставяното от Запада оръжие на Украйна, пише за TNI Мая Карлин, анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Ана Собол Леви в IDC Herzliya в Израел.

От началото на инвазията през 2022 г. анализатори на разузнавателни данни с отворени източници изчисляват, че Русия е загубила най-малко 4000 ОБТ. От лоша логистика и сурови бойни условия до усъвършенствания противотанков арсенал и огнева мощ на Киев, тези ОБТ се борят за оцеляване. По-рано това лято Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че Москва е загубила близо 11 000 ОБТ по време на войната. Макар че тази оценка вероятно е преувеличена и установяването на точните цифри, свързани със загубите на руски танкове, остава загадка, анализът на снимки и видеозаписи с отворени източници дава мрачни резултати.

Въпреки въвеждането си като една от по-новите серии танкове на Русия, Т-90 не се представи толкова добре, колкото се очакваше в Украйна. Всъщност, групата за разузнаване с отворен код Oryx наскоро изчисли, че приблизително 145 Т-90 са били загубени, пленени или унищожени през последните три и повече години война. По-модерната танкова платформа е производна на програмата от съветската епоха, за да замени Т-64, Т-72 и Т-80. Въпреки че Т-90 изглежда подобен на своите предшественици, платформата MBT е проектирана с няколко ключови подобрения. По-конкретно, танкът се отличава с повишена мобилност, огнева мощ и обсег. Руският MBT разполага с по-ново оръдие, което може да изстрелва високоексплозивни (HE), осколочно-фугасни снаряди или бронебойни подкалиберни снаряди със стабилизирани крила, използвайки 125-милиметрови боеприпаси.

По-старата серия Т-72 на Русия също се е борила да се справи с войната в Украйна. Според Oryx, над 1200 Т-72 са били унищожени само през първата година на бойните действия. От всички руски платформи за основни бойни танкове, Т-72 е може би най-популярният. Всъщност, танкът от ерата на Студената война все още е на въоръжение в армиите на повече от 30 държави. Последната версия на тази серия е въведена през 2010 г. и се счита за танк от трето поколение. Т-72Б3 е оборудван с експлозивна реактивна броня Relikt, подобрени системи за управление на огъня и 125-милиметрово гладкоцевно оръдие 2A46M5.

Подобно на Т-90, Т-80 представлява една от по-новите танкови платформи на Москва. Въпреки подобрените си възможности, Т-80 остава уязвим към някои от съвременните западни оръжия, като американската бойна машина "Брадли", използвана от Украйна във войната.

Когато платформата първоначално достигна оперативен капацитет по време на Студената война, усъвършенстваното окачване и газотурбинният двигател на Т-80 го направиха по-способен от по-ранните серии танкове, въведени в експлоатация от Русия. Но макар двигателят да осигуряваше превъзходна скорост и маневреност, той също така консумираше твърде много гориво. През годините бяха въведени по-нови варианти на Т-80, за да се коригира този проблем. Русия обаче беше принудена да внедри по-стари версии на тази платформа, тъй като по-голямата част от танковия ѝ парк беше унищожен в Украйна.

Тъй като основни бойни танкове (ОБТ) продължават да играят водеща роля по фронтовата линия на руско-украинската война, очакваните загуби от ОБТ вероятно ще продължат да се увеличават рязко.