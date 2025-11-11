Единствената надежда на Русия за истинска промяна е да загуби войната в Украйна

Нацистка Германия се изправи срещу престъпленията си едва след като военното поражение направи отричането им несъстоятелно. Русия, за разлика от това, продължава да отъждествява победата с морална легитимност. Без ясно и неоспоримо поражение няма чувство за вина – а без вина няма основа за размисъл или реформа.

Близо четири години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, руското общество показва малко доказателства за колективно размишление или признаване на отговорност. Кремълската пропаганда набира сила в европейските и американските градове. Спортистите, които подкрепят войната, имат право да се състезават в международни събития, а руските културни дейци, подкрепящи Путин, се завръщат на световните сцени.

Мирни преговори без отчетност

Благодарение отчасти на усилията на САЩ, продължават да се появяват дискусии за евентуални мирни преговори. Руските представители обаче постоянно отказват да участват в реални преговори, а не просто в дискусии за тях – факт, който наскоро с безпокойство призна вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс:

„Оставаме ангажирани с мира, но за танго са нужни двама. За съжаление, това, което видяхме през последните няколко седмици, е, че руснаците отказват да седнат на каквито и да е двустранни срещи с украинците. Те отказват да седнат на каквито и да е тристранни срещи, където президентът или друг член на администрацията би могъл да седне с руснаците и украинците на масата за преговори.“

Дори на фона на дискусиите за потенциални преговори, въпросът за отговорността на Русия за агресията ѝ в Украйна, включително жертвите сред цивилното население, широко разпространеното разрушение и предполагаеми нарушения на международното хуманитарно право, до голяма степен отсъства от разговора.

Нито самите руснаци изглежда чувстват лична или колективна вина за войната. Повечето подкрепят инвазията, докато значителна и шумна част изразява одобрение за бомбардировките сред цивилното население и открито празнува смъртта на украинци. Според руския център „Левада“, към лятото на 2025 г. 74% от руските граждани са подкрепяли войната срещу Украйна. Държавата продължава да разпространява наратив за обсадена нация под външна заплаха – рамка, която много граждани изглежда приемат. Този наратив може да служи за отклоняване на чувството за вина, емоция, често свързана с процесите на обществено размишление и промяна.

„Вината е сложна смесица от емоции – тъга, гняв, съжаление, тревожност, объркване, срам, разкаяние, самосъзнание и емпатична загриженост за другите“, казва кризисният и военен терапевт Любов Юнак. „Някои експерти разглеждат вината като двойственост, където страхът и радостта, скръбта и удовлетворението съществуват едновременно. Това е сложно чувство, което отразява социалната зрялост.“

Може би единственият опит на руснаците да признаят колективната вина е осъждането на режима на Сталин от съветския лидер Никита Хрушчов между 1953 и 1964 г. Но дори това е повърхностно и избирателно. Осъждането на Хрушчов не признава напълно широката колективна отговорност на съветската система или съветския народ. Много историци твърдят, че той се е опитал да прехвърли вината предимно лично върху Сталин, вместо да признае структурно или обществено съучастие. Самият Хрушчов, както посочва историкът Ярослав Грицак, „беше облян в кръв до лактите“.

„Дори това плахо усилие попречи на Сталин да бъде реабилитиран за доста време“, казва Грицак. „Всичко това се промени при Путин. Сталин отново е приветстван като герой и паметници на него се появяват отново. Бързият завой на Русия от антисталинизъм към сталинизъм показва колко повърхностно е било нейното разчитане на миналите престъпления. Ако Русия някога отново стане демокрация, тя ще се изправи пред монументална задача да се изправи пред собствената си история.“

Досега няма реални признаци, че подобен възход дори започва. Докато човек – или нация – не е преживял поражение, илюзията за морална правота остава непокътната. За руснаците днес тази илюзия приема формата на упорит наратив, че чрез нахлуването в съседна държава „ние защитаваме страната си“ – послание, редовно повтаряно от руските официални лица и от самия Путин. Ясното поражение би разрушило тази рамка на самозаблуда. Ето защо е малко вероятно да се случи по-широко пробуждане, докато военният провал не стане едновременно неоспорим и необратим.

И все пак, може ли морален шок от престъпленията на страната им да събуди чувство за вина?

Защо Русия не може да се реформира без поражение

Дори доказаните зверства на руски войници в Буча, Мариупол и други украински градове не са предизвикали масово размишление или вина. Простото признаване на истината би означавало поемане на отговорност, казва Юнак.

„Психологическият състав на средностатистическия руснак, лишен от всякакво размишление, изгражда един вид колективна морална глухота – това е единственият начин да „оцелее“, обяснява тя. „Те се оттеглят в клишета като „не всичко е толкова ясно“ или използват примитивни механизми за отричане като: „Буча беше инсценирана!““

Руската пропаганда подкрепя този начин на мислене. Стратегията „огнен обръч на лъжата“ залива всички медийни канали с множество противоречиви версии на събитията, пренебрегвайки истината и последователността – точно толкова, колкото да размъти водите.

Но самата човешка психика има мощни механизми за избягване на отговорност. Юнак предлага аналогия, за да обясни как мозъкът реагира, когато е изправен пред новини, които би трябвало да предизвикат дълбока вина. В случаите, когато баща сексуално малтретира собствената си дъщеря, дъщерята, а не бащата, може да е тази, която е изгонена от семейството. Ако истината бъде призната, околните биха могли да изпитат силна вина, че не са я защитили.

„Хората се вкопчват в отричането – защото е трудно за психиката да понесе това ниво на отговорност“, казва Юнак.

Според нея подобни психологически модели обясняват как много руснаци реагират на войната. Въпреки че няма строги граници, тя наблюдава няколко повтарящи се тенденции. Някои хора остават до голяма степен неинформирани и податливи на манипулация – понякога поради ограничен достъп до независима информация. Много други обаче активно избягват неудобните истини, разчитайки на отричане, потискане или емоционално откъсване. А има и такива, които се ангажират по-интелектуално, но използват рационализация, за да оправдаят войната, като я рамкират с фалшиви идеологически термини като „ние се борим с нацистите“ или „ние се защитаваме от Запада“.

Само последните две групи - тези, които избягват или рационализират - може евентуално да са способни да изпитат вина, казва Юнак. Докато украинските територии остават под руска окупация, дори предварителните разследвания на военни престъпления са невъзможни. Организацията на обединените нации съобщава, че в окупираните от Русия украински територии преобладава „климат на страх“. Около 600 000 украински деца се обучават в училища, където родният им език е забранен, а военното обучение е задължително.

Освен това руснаците незаконно са депортирали или насилствено са преместили близо 20 000 украински деца. През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския лидер Владимир Путин и комисаря по правата на детето Мария Львова-Белова, по-специално за отвличането на украински деца в Русия. И все пак тези престъпления продължават.

Историята обаче показва, че дори най-мъчителните зверства могат с времето да доведат до колективно разкаяние.

Германският следвоенен модел

След 1945 г., след поражението на Германия във Втората световна война, отричането вече не беше жизнеспособен вариант.

Светът видя истината за нацистките зверства и Холокоста, не оставяйки място за „не е толкова черно-бяло“. Поражението сложи край на войната, но също така принуди нацията да се изправи пред колективна травма. Въпреки че дори това беше труден и постепенен процес, пишат от Unated24.

„Това, което се оказа ключово, беше есето на Карл Ясперс за историческата отговорност.“, казва Хрицак. „Германците по това време се преструваха, че нищо не се е случило – твърдейки, че не са знаели за лагерите или Холокоста. Но Ясперс каза не, германците са виновни. Съществува такова нещо като колективна морална вина. Това е, което липсва на руснаците – фигура, подобна на Ясперс.“

Дори руските опозиционни фигури рутинно отхвърлят идеята за национална отговорност, настоявайки, че само отделни хора могат да бъдат виновни. Това означава, че не руснаците са виновни - Путин е виновен. Може би и няколко генерали и бюрократи също. Останалите, уж, просто са „следвали заповеди“ - както твърди нацисткият офицер Адолф Айхман на следвоенния си процес. И все пак Айхман е един от главните архитекти на Холокоста.

На Германия ѝ е нужно малко повече от поколение, за да започне да се изправя срещу вината си. Хрицак отбелязва, че до 60-те години на миналия век младите германци са питали родителите и бабите и дядовците си какво са правили по време на управлението на Хитлер.

„Да поемеш колективно отговорност означава да рискуваш колапс на идентичността на нацията“, казва Юнак. „По-лесно е да обвиняваш миналите поколения, отколкото да се виждаш като виновен. В следвоенна Германия видяхме тази динамика ясно. В началото повечето германци се възприемаха като жертви – преследвани, а не като извършители. Те гледаха на нацизма като на нещо, което им се е случило, а не като на нещо, което са направили активно.“

Тя посочва, че първото следвоенно поколение е живяло със страх, стигма и мълчание. Второто е изпитвало тревожност и самоукор. По-късните поколения изградиха паметници и култивираха култура на възпоменание.

В крайна сметка образованието за военни престъпления, историческата рефлексия и увековечаването на паметта станаха неразделна част от формирането на нова германска идентичност. Германия не се промени за една нощ, но поражението направи промяната възможна.

Как животът в Русия се промени по време на войната

Русия все още сякаш живее в огледална реалност – където победата е равна на праведност, а силата е равна на морал. Култът към военната слава е заменил критичното мислене; преклонението пред героите от миналото е унищожило способността да се види настоящето.

Днешната руска пропаганда следва същия модел: бомбардировките и атаките с човешки вълни се представят като „освобождение“, враговете са „нацисти“, а светът е „конспиратор“. Докато не настъпи неоспорим колапс, няма стимул обществото да преосмисли каквото и да било.

Примирие без отчетност е просто пауза преди следващата война. Всеки компромис, който позволява на Русия да се вкопчва в илюзията, че не е загубила, само ще забави неизбежното – без да го предотврати.

Поражението на Русия не е за наказание – то е за възможност. Шанс за общество, дълго скрито зад имперската гордост, най-накрая да се изправи срещу реалността на своите действия. Само тогава може да има съдебни процеси, отворени архиви, образование за престъпленията и култура на паметта. Без това няма да има „друга Русия“.

Историята на Германия показва, че болезненото разплащане е единственият път към обновление.

„Путин е обсебен от Украйна по подобен начин, по който Хитлер е бил обсебен от евреите", казва Хрицак. „След като той си отиде, войната може да спре – или да навлезе в застой. Някой от неговия близък кръг вероятно ще поеме властта, подобно на Хрушчов след Сталин, и ще каже: „Не бяхме ние – той беше. Той водеше безсмислена война. Нека сключим мир и да отменим санкциите.“

Вече знаем до какво води това. Неспособността на Германия да се справи с вината си след Първата световна война доведе до най-лошата война в историята.

Победата на Украйна не е просто въпрос на справедливост или европейска сигурност. Това е шанс да се предизвика разплата в Русия.

И може би единственият начин да се предотврати следващата война.