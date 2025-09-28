Започна изборният ден в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз.

Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.

Дванадесет от избирателните секции са в Приднестровието – сепаратистки проруски регион, който провъзгласи международно непризната независимост след кратка война през 1992 г. Русия все още поддържа там контингент от около 1500 войници. Броени дни преди вота Централната избирателна комисия на Молдова промени местоположението на четири от секциите в Приднестровието от съображения за сигурност.

В 10 държави – САЩ, Канада, Норвегия, Швеция, Финландия, Исландия, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия – за първи път на парламентарни избори може да се гласува по пощата. Централната избирателна комисия обяви снощи, че са получени 2055 плика с гласове от тези страни.

Опозицията критикува малкия брой секции в Русия, където те са само две, както и гласуването по пощата.

Право на глас имат близо 3,3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци. Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.