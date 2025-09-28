IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над 66 хиляди палестинци са убити във войната между Израел и "Хамас"

Ранените са над 168 000 души

28.09.2025 | 21:30 ч. 29
Снимка: Reuters

Над 66 000 палестинци са били убити във войната между Израел и "Хамас", съобщи днес министерството на здравеопазването в Газа, цитирано от Асошиейтед прес.

В ежедневния си доклад министерството посочи, че броят на жертвите е достигнал 66 005, а ранените след атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. вече са 168 162. През последните 24 часа са регистрирани 79 убити.

Офанзивата на израелската армия в град Газа продължава на фона на предстоящата среща между премиера Бенямин Нетаняху и американския президент Доналд Тръмп. Израелската офанзива унищожи огромни части от ивицата Газа, разсели около 90% от населението и предизвика катастрофална хуманитарна криза.

Контролираното от "Хамас" здравно министерство в Газа не прави разграничение между цивилни и бойци при отчитането на броя на жертвите, но заявява, че жените и децата съставляват около половината от загиналите. Данните му се считат за надеждна оценка от ООН и много независими експерти, отбелязва АП.

