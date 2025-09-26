Гърция ще гарантира безопасното плаване на флотилията за Газа в свои води

Гърция ще гарантира безопасното плаване на корабите, които в момента се намират в нейните води като част от международна флотилия, пътуваща към Газа, заяви гръцкият външен министър, добавяйки, че Атина е информирала Израел, че в флотилията има гръцки граждани, съобщава Reuters.

Глобалната флотилия „Сумуд“ използва около 50 граждански кораба, за да се опита да пробие морската блокада на Израел над Газа. На борда са много адвокати и активисти, включително шведската активистка за климата Грета Тунберг.

„В момента в водите на Крит има малък брой лодки и ние ще гарантираме безопасното им плаване“, заяви Йоргос Герапетритис в интервю за Ройтерс в кулоарите на Общото събрание на ООН. „Вече информирахме израелското правителство за участието на гръцки граждани в това и ще се погрижим всичко да мине добре.“

Израел многократно е критикувал флотилията, обвинявайки нейните активисти в съучастие с войнствената групировка "Хамас".

Италия изпрати военен кораб в помощ на флотилията, след като корабите бяха атакувани от 12 дрона в международни води на 30 морски мили (56 км) от гръцкия остров Гавдос.

Герапетритис заяви, че Атина не планира да се присъедини към италианските и испанските военни кораби на този етап.

Той омаловажи инцидента с дроновете, но заяви, че ще бъде проведено пълно разследване, за да се установи какво се е случило.

„В момента изглежда, че е безопасно, но сме в пълна готовност“, каза той.