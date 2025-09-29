Тръмп и Нетаняху се срещат на фона на нарастващия натиск за прекратяване на войната в Газа

Дни след предизвикателната си реч в ООН, в която отхвърли исканията за прекратяване на войната в Газа, израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с най-важния си поддръжник.

Но срещата в понеделник с президента Доналд Тръмп във Вашингтон идва в несигурен момент. Израел е все по-изолиран, губейки подкрепа от много страни, които дълго време бяха негови непоколебими съюзници. У дома управляващата коалиция на Нетаняху изглежда по-крехка от всякога. А Белият дом показва признаци на нетърпение.

Въпросът сега е дали Тръмп, който предлагаше непоколебима подкрепа на Нетаняху през цялата война, ще промени тона си и ще засили натиска върху Израел най-накрая да прекрати конфликта.

"Имаме реален шанс за величие в Близкия изток. Всички са на борда за нещо специално. Ще се справим", написа президентът Тръмп в неделя в социалната мрежа Truth Social.

По план Тръмп и Нетаняху ще се срещнат в Овалния кабинет, а по-късно се очаква и съвместна пресконференция, съобщава АР.

Несигурността около срещата я определя като "една от най-важните“ в дългогодишните отношения между двамата лидери, каза професор Ейтан Гилбоа, експерт по отношенията между САЩ и Израел в университетите Бар-Илан и Райхман.

"На Нетаняху може да му се наложи да избира между Тръмп и членовете на коалицията му, някои от които искат войната да продължи", каза Гилбоа. Ход на Нетаняху за прекратяване на войната би го поставил на нестабилна политическа основа у дома година преди изборите.

Одед Айлам, изследовател в Йерусалимския център за сигурност и външни работи, се съгласи, че Тръмп вероятно ще поиска постоянно прекратяване на огъня, оставяйки Нетаняху с малко възможности. Нетаняху многократно е обещавал да продължи офанзивата, докато Хамас не бъде унищожен.

Израел може да се стреми да включи "червени линии“

Ако Тръмп окаже натиск, израелският лидер вероятно ще се стреми да включи "червени линии“ във всяка сделка, каза Айлам. "Той може да поиска Хамас да бъде разпуснат. Нетаняху може също да постави условие, че ако войнствената групировка възобнови бойните действия или се върне на власт, израелската армия ще има право да действа свободно в Газа", добави експертът.

Тръмп трябва да обедини сили с Нетаняху по време на кратката война на Израел с Иран през юни, като нареди на американски бомбардировачи-стелт да ударят три ядрени обекта, и той подкрепи израелския лидер по време на процеса му за корупция, описвайки случая като "лов на вещици“.

Но напоследък отношенията между лидерите станаха по-напрегнати. Тръмп беше разочарован от неуспешния удар на Израел този месец срещу служители на Хамас в Катар, съюзник на САЩ в региона, който беше домакин на преговори за прекратяване на войната в Газа.

Последните коментари намекнаха за нарастващо нетърпение от страна на Вашингтон. Миналата седмица Тръмп обеща да попречи на Израел да анексира Западния бряг - идея, насърчавана от някои от твърдолинейните управляващи партньори на Нетаняху. Международната общност се противопоставя на анексирането, заявявайки, че то би унищожило надеждите за решение с две държави.

Майкъл Доран, старши сътрудник в Института Хъдсън, отхвърли идеята, че коментарите на Тръмп за Западния бряг са знак за напрежение. Според него забележките са позволили на Нетаняху да устои на натиска от десни членове на правителството му.

"Това беше умен ход от страна на Тръмп. Той едновременно показа отзивчивост към арабските и мюсюлманските съюзници, като всъщност помогна на Нетаняху", каза Доран.

В петък Тръмп повиши очакванията за срещата с Нетаняху, като каза на репортери на поляната пред Белия дом, че САЩ са "много близо до споразумение за Газа“. Американският президент е правил подобни изявления в миналото, без да покаже нищо в тях, и не е ясно дали този път ще бъде различно.

Предложението не включва Палестина

Предложението на Тръмп за спиране на войната в Газа призовава за незабавно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници в рамките на 48 часа и постепенно изтегляне на израелските сили от палестинския анклав, според трима арабски служители, запознати с плана.

Смята се, че Хамас държи 48 заложници, 20 от които според Израел все още са живи. Военната групировка поиска Израел да се съгласи да прекрати войната напълно и да се изтегли от цяла Газа като част от евентуално постоянно прекратяване на огъня.

Тръмп обсъди плана с арабски и ислямски лидери в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Планът не включва експулсиране на палестинци от Газа, което Тръмп изглежда одобри по-рано тази година.

Предложението от 21 точки призовава също за край на управлението на Хамас в Газа, както и за разоръжаване на войнствената групировка, съобщиха служители, запознати с плана. Стотици палестинци, включително много от тях с доживотни присъди, ще бъдат освободени от Израел, според предложението.

Планът включва и създаването на международни сили за сигурност, които да поемат контрола над правоприлагането в следвоенна Газа, казаха те.

Палестински комитет от технократи ще контролира гражданските дела на ивицата, като по-късно властта ще бъде предадена на реформираната Палестинска власт, казаха те. Нетаняху отхвърли всякаква роля на властта, международно признатия представител на палестинците, в следвоенна Газа.

Израел е загубил голяма част от световната добронамереност

Но освен лидерството на САЩ, Израел е загубил голяма част от международната добронамереност, на която някога е можел да разчита.

На специална сесия на Съвета за сигурност на ООН миналата седмица, световните лидери изразиха ужас от нападението на бойците на Хамас през 2023 г., при което загинаха около 1200 души в Израел, 251 бяха взети за заложници и започна войната. След това много от представителите продължиха да критикуват реакцията на Израел и призоваха за незабавно прекратяване на огъня в Газа и приток на помощ.

Мащабната офанзива на Израел е убила над 66 хиляди палестинци в Газа, според Министерството на здравеопазването на Газа, което е част от администрацията, управлявана от Хамас. Данните му се считат за надеждна оценка от ООН и много независими експерти. Боевете са разселили 90% от населението на Газа, като все по-голям брой хора сега гладуват.

Десет държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха палестинската държавност миналата седмица с надеждата да съживят отдавна застоялия мирен процес. Няколко арабски държави, включително някои с дългогодишни отношения с Израел, го обвиниха в извършване на геноцид в Газа, както и водещи учени по геноцид, експерти на ООН и някои израелски и международни правозащитни организации. Върховният съд на ООН разглежда твърденията за геноцид, повдигнати от Южна Африка, които Израел категорично отрича.

Аарън Дейвид Милър, който е бил съветник по въпросите на Близкия изток на демократичните и републиканските администрации, заяви, че има твърде много нерешени въпроси, за да се вярва, че краят на конфликта е близо.

"Колкото повече се говори за това как сме в последните етапи, толкова по-скептичен ставам“, каза той.