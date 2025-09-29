Мощният тайфун Буалой удари крайбрежието на Виетнам, има загинали СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Бурята, десетата поред, която удари Виетнам тази година, достигна брега късно в неделя, генерирайки ветрове от 130 километра в час. Хиляди къщи и предприятия са повредени или разрушени, съобщиха властите в три провинции пред AFP.

"Вятърът отвя покрива ми към небето и след това той падна, счупвайки всичко. Трябваше да си покрия главата и да се втурна към къщата на съседа си, за да се предпазя“, каза 71-годишният Трин Ти Ле от централната провинция Куанг Три, цитиран от държавен вестник.

Тайфунът Буалой отне живота на най-малко 11 души. Вихрушката на тайфуна премина през северната провинция Нин Бин рано в понеделник. Над 20 души са в неизвестност,съобщиха местните и националните служби за бедствия.

Над 53 000 души са били евакуирани в училища и медицински центрове, превърнати във временни убежища, преди Буалой да удари Виетнам, съобщи министерството на околната среда.

Четири вътрешни летища и част от националната магистрала бяха затворени в понеделник. Повече от 180 полета са били отменени или забавени, съобщиха летищните власти.

Части от Нге Ан и централната провинция Ха Тин, където се произвежда стомана, бяха без ток, а училищата бяха затворени в засегнатите региони.

Откакто достигна брега на Виетнам, Буалой отслабна, докато се придвижва към съседен Лаос.

Бурята удари малки острови в центъра на Филипините миналата седмица, убивайки най-малко 11 души и принуждавайки 400 000 да се евакуират.

Във Виетнам 175 души са били убити или изчезнали поради природни бедствия от януари до август тази година, съобщи Главната статистическа служба (GSO).

Общите щети са на стойност около 371 милиона долара, почти три пъти повече от същия период през 2024 г., съобщи GSO.

Учените предупреждават, че бурите стават все по-мощни с нарастващото затопляне на света поради последиците от климатичните промени, предизвикани от човека.

Тайфунът Яги уби стотици хора във Виетнам през септември миналата година и причини икономически загуби на стойност 3,3 милиарда долара.