Тръмп: Няколко държави глупаво признаха палестинска държава

На съвместна пресконференция с Бенямин Нетаняху след срещата им във Вашингтон Доналд Тръмп окачестви решението на няколко западни държави да признаят държавата Палестина като глупаво. „Но хората искат да се върнем към мира. Те искат да се върнем към нормалността. Всъщност няколко държави глупаво признаха палестинска държава. Както знаете, някои от нашите европейски приятели, съюзници, добри хора“, каза той. Тръмп смята, че Западът е „много уморен от това, което се случва (в Близкия изток) от много десетилетия“. В същото време ръководителят на американската администрация изрази пълна увереност, че Израел се стреми към мир. „Народът на Израел го иска. Те наистина го искат“, заяви Тръмп.

Американският президент заяви още, че мирният план на Вашингтон за Газа ще включва изготвянето на график за поетапното изтегляне на израелските сили от палестинския анклав. „Работейки с новата преходна власт в Газа, всички страни ще се споразумеят за график за поетапното изтегляне на израелските сили“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом, визирайки нов орган, който ще управлява палестинската територия, пише БГНЕС.