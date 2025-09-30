Португалия забранява продажбата на енергийни напитки на лица под 16 г.

Португалската агенция за обществено здраве обмисля забрана за продажба на енергийни напитки на непълнолетни, в момент, когато въпросът се обсъжда в няколко европейски страни, съобщава Euronews.

Главна дирекция "Здравеопазване“ (DGS) на Португалия, клон на здравното министерство, фокусиран върху здравето, съобщава, че освен забраната за реклама, насочена към лица под 16 години, ще има и забрана за продажбата на тези напитки в държавните училища.

Агенцията обаче смята, че тези действия все още могат да бъдат допълнени, за да се защити здравето на младите хора.

"Доказателствата показват, че освен регулирането на рекламата и регулирането на предлагането им в определени обществени пространства, могат да се обмислят допълнителни мерки за ограничаване на наличността и достъпа до тези напитки от по-младите хора, а именно чрез ограничаване на продажбата им до специфични групи от населението, като деца и юноши“, се казва в писмено изявление на португалския здравен орган.

Към момента в Португалия няма ограничение за продажбата на енергийни напитки на непълнолетни, но тази дискусия вече се води в няколко страни, като Испания, Германия, Словения и Унгария.

В Португалия продажбите на енергийни напитки в супермаркетите са се увеличили с близо 50% само за две години.

Според DGS, различни международни проучвания показват, че консумацията на тези напитки е висока и се увеличава сред тийнейджърите и младите хора, като се оценява, че 44,5% от тийнейджърите са консумирали енергийни напитки поне веднъж през последната година, а 33,5% са ги консумирали поне веднъж през последния месец.

"В Португалия, въпреки че има малко национално представителни проучвания, наличните данни също сочат към подобни заключения“, заяви организацията, позовавайки се на проучване на Агенцията за хранителна и икономическа безопасност (ASAE), проведено през 2014 г. в област Лисабон, което показа, че 42% от тийнейджърите консумират енергийни напитки.