IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Тръмп: Постигната е сделка с Харвардския университет

Преговорите продължиха месеци

01.10.2025 | 07:48 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е постигнала сделка с Харвардския университет след месеци на преговори и че висшето училище ще плати 500 милиона долара, предаде Ройтерс.

"Линда оформя последните детайли", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, имайки предвид министърката на образованието Линда Макмеън.

"Те ще платят 500 милиона долара и ще управляват търговски училища. Ще учат хората как да използват изкуствен интелект и още много други неща, двигатели, много неща", обяви държавният глава.

Засега Харвардският университет не е коментирал изказването на Доналд Тръмп.

Администрацията на Тръмп заплаши училища, университети и колежи, че ще бъдат лишени от федерални средства заради въпроси, свързани с пропалестински протести срещу Израел във връзка с войната в Ивицата Газа, климатични инициативи и политики, свързани с разнообразието, равнопоставеността и инклузивността.

Тръмп заяви, че университети като Харвард са допуснали прояви на антисемитизъм по време на пропалестински демонстрации.

По-рано президентът на Харвардския университет Алън Гарбър каза, че различни федерални мерки, предприети от администрацията на Тръмп, могат да доведат до загуба на финансиране за висшето училище в размер от близо един милиард долара годишно.

През март администрацията на Тръмп каза, че преразглежда девет милиарда долара под формата на федерални договори и грантове, предоставяни на Харвард.

През април администрацията изпрати писмо на Харвард с искане за промени и предупреждение, че в противен случай ще бъде замразено федерално финансиране в размер от над 2,3 милиарда долара.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп Харвардският университет преговори
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem