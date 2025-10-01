Чехия готова да затвори границите си за руски дипломати

Чехия желае да стане първата страна в ЕС, която да ограничи незабавно достъпа на руски граждани с дипломатически паспорти и бизнес визи от съображения за сигурност, обяви правителството, цитирано от Франс Прес.

Мярката ще бъде приложена на всички летища в страната. Руските граждани, акредитирани в руското посолство в Прага, ще запазят правото си да влизат в страната, уточни чешкото Министерство на външните работи.

Европейският съюз възнамерява да наложи строги ограничения върху придвижването на руски дипломати в Шенгенското пространство.

"Ние сме единствените засега, които го правят. Това би трябвало да вдъхнови и други страни и да допълни европейските санкции“, заяви пред журналисти на Франс Прес говорителят на Министерството на външните работи Даниел Драке.

„Положението не е идеално, но това ще позволи да се реши проблемът със сигурността, тъй като руската дипломатическа мрежа прикрива агенти, които я застрашават“, заяви министърът на външните работи Ян Липавски.

В последния си годишен доклад чешката разузнавателна служба посочи, че Русия продължава да поддържа обширна шпионска мрежа, действаща под дипломатическо прикритие в рамките на руското посолство в Прага. /БТА