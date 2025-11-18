Явор Божанков: Легализацията на марихуаната ще носи приходи в бюджета

Легализацията на марихуаната може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Това написа във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Случаят със задържаното дете на Кънев за цигара марихуана трябва според него да отвори публичен дебат само в една посока - адекватно ли е българското законодателство? "Краткият отговор е - не", казва Божанков.

Ето какво още пише той:

В най-развитите държави съществуват различни режими. В Испания, Нидерландия, Германия и редица щати в САЩ употребата е легална – с различни ограничения. В страни като Израел това е административно нарушение, наказуемо с глоба.

Първият важен въпрос е: представлява ли това деяние реална обществена опасност?

У нас много прояви с несъмнена обществена опасност не са криминализирани или се търпят. Но цигара марихуана се преследва по наказателен ред: задържане, досъдебно производство (с изключение на маловажните случаи).

Марихуаната носи рискове за здравето, включително психичното, а развитието на технологиите ескалира тези рискове. Вместо образование, информираност и превенция – ние започваме от наказанието.

Легализацията може да носи приходи в бюджета, а строгата държавна регулация – повече сигурност. Напредналите страни го направиха успешно. Но процесът е тежък, а ние дори не сме в началото на този разговор.

Индустриалната конопена култура с висока добавена стойност отдавна се преработва в Северна Македония и Румъния. В България – не. За медицинската употреба дори не говорим. Изоставаме във всяко отношение.

И това не ни е направило страна без проблеми. Напротив – проблемите са по-тежки, макар и непризнати.

Нашето законодателство изглежда като от XIX век. МВР прилага закона такъв, какъвто е. Съдилищата правораздават според него. Вината не е в тях.

Този дебат трябва да се проведе.

Обществото вече е готово за него.

Въпросът е: готов ли е законодателят?

Синът на евродепутата Радан Кънев бе задържан след рутинна проверка, след като у него открили марихуана, колкото за една цигара.