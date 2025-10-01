IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Словакия промени конституцията: Има само два пола

Поправката ще влезе в сила от 1 ноември

01.10.2025 | 20:58 ч. 15
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Словашкият президент Петер Пелегрини подписа днес промяната в конституцията, с която бе прието, че съществуват само два пола, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Държавният глава заяви, че в момент на "огромно разделение в обществото" събирането на конституционно мнозинство в парламента е важен сигнал, че по конкретния въпрос е постигнато разбирателство въпреки политическите различия.

С конституционното изменение бе прието, че съществуват само два пола – мъжки и женски. Разширена бе и конституционната регламентация на социалните права. Бе закрепен статутът на семейството и правата на родителите. Забранено бе сурогатното майчинство.

"Също така в Конституцията на Словашката република бяха засилени гаранциите за равностойно възнаграждение на мъжете и жените за извършена работа", подчерта канцеларията на президента Пелегрини.

В новия конституционен текст се казва, че Словакия има суверенитет по основните културно-етични въпроси, „що се отнася до опазването на живота и човешкото достойнство, до личния и семейния живот, брака, родителството и семейството, културата и езика, както и по свързани въпроси, най-вече в сферите на здравоопазването, възпитанието и образованието“.

Конституционната промяна бе приета от словашкия парламент в петък, като за нея гласуваха 90 от общо 150 депутати. Тя ще влезе в сила от 1 ноември. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Словакия конституция два пола пелегрини
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem