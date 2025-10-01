Единственият вариант за мир в Газа е изкореняването на идеологията на "Хамас"

След срещата между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху от Белия дом огласиха план за мир в Близкия изток. Според плана Газа ще бъде свободна от тероризъм, Израел няма да я окупира или анексира, а "Хамас" няма да участва в управлението ѝ.

Коментар по темата в студиото на "България сутрин" направиха журналистът Нина Спасова и международният анализатор Давид Леви.

"Израелският премиер Нетаняху вече обяви, че Израел приема този план, което е много важно. Топката е в полето на "Хамас". Планът предвижда почти ликвидиране на "Хамас" като военна организация. Без това мир в района не може да бъде постигнат. Тръмп им даде три-четири дни, като не е много време", коментира Спасова.

Ще отстъпи ли "Хамас"

"Катар обяви, че от "Хамас" са получили предложението и сериозно го проучват", добави журналистът. Според нея до края на седмицата трябва да има яснота каква е позицията на “Хамас”. Спасова добави, че може би "Хамас" ще бъде притисната да приеме плана.

"Точките са 21 и вече започнаха първите сигнали от управлението на "Хамас", което твърди, че няма да приеме плана и ще продължи въоръжената борба. Това не е първият опит да се постигне мир с "Хамас". Условията са много ясни. Те не искат да се откажат от тези 48 пленници. Те са техният жив щит", заяви международният анализатор Давид Леви.

Пред Bulgaria ON AIR той подчерта, че "Хамас" е терористична организация и трябва винаги да бъде обявявана като такава.

Трудният път към постигането на мир

Леви е на мнение, че това вероятно е последният шанс за мир. “Тръмп обича да дава поредица от шансове, но този шанс е най-сериозният", посочи още международният анализатор.

"Една от точките е, че след като бъде реформирана палестинската автономна власт, ще започнат преговори за създаване на палестинска държава. Палестинците, които живеят там, няма да бъдат изселвани насилствено, както говореше Тръмп", поясни Спасова. Тя е на мнение, че стъпките към мира ще бъдат много трудни, но с общи усилия трябва да се опитат да го направят.

Леви смята, че трябва да се започне със стъпки за прекратяване на огъня и промени в образователната система - "да престанат да обучават децата в омраза и че смисълът на техния живот е да убиват".

"Понятието "палестинска държава" от страна на ръководните органи означава държава на мястото на Израел, а не в съседство с Израел", каза международният анализатор. Анализаторите са на мнение, че единственият вариант за мир е изкореняването на идеологията на "Хамас".

Гледайте видеото с целия разговор.