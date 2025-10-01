IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

След срещата Тръмп-Ердоган: Турска телевизия уволни репортера си във Вашингтон

Журналистът споделил с колега, че Анкара не е получила нищо от срещата

01.10.2025 | 17:07 ч. 10
Reuters

Reuters

Турската частна телевизия НТВ (NTV) е отстранила дългогодишния си репортер във Вашингтон Хюсеин Гюнай, след като кадри, на които той коментира срещата между американския президент Доналд Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предизвикаха дебат в социалните мрежи, съобщава сайтът Хаберлер. 

Изказванията на Гюнай са заснети от камера на друга медия пред Белия дом по време на провелата се миналата седмица среща между Тръмп и Ердоган. На кадрите се вижда как репортерът на частната турска телевизия разговаря със свой колега на турски език и коментира отношенията между САЩ и Турция, заявявайки, че Анкара “не е получила нищо от срещата“. Репортерът е използвал и нецензурни думи.

Кадрите с изказванията на Гюнай обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от недоволство срещу него, заради което според Хаберлер ръководството на НТВ е било принудено да действа и да го отстрани от длъжност. 

Свързани статии

В същото време представители на медиите в Турция, като журналиста Сердар Акинан, реагираха остро на решението на ръководството на НТВ да уволни Гюнай, отбелязва Хаберлер. В публикациите си в социалните мрежи и в YouTube Акинан подчерта, че “това решение е спорно от гледна точка на журналистическите принципи“, а към него се присъединиха и други потребители, които изразиха подкрепа за отстранения журналист. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп-Ердоган Вашингтон среща турски репортер уволнение САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem