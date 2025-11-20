Бродуейският мюзикъл "SIX кралиците се завръщат" с трибют на българска сцена

"SIX кралиците се завръщат" - световният бродуейски мюзикъл с трибют на българска сцена.

Яна Николова влиза в ролята на четвъртата съпруга на крал Хенри.

"Тежката е царската корона, но се трудим така, че да заблестим на 27-и, когато е нашата премиера", каза режисьорът Теодора Орешенска в студиото на "България сутрин".

"В мюзикъла имаш три много важни компонента и никой не може да изостава от песни, пеене и актьорство, като то трябва да присъства и в пеенето, търсиш характер на гласа, вече не е типичният певчески глас, който трябва да звучи добре. Начинът, по който се носиш, е друг човек", сподели Николова.

"SIX кралиците се завръщат" е дебют за Йоана Великова на сцената за мюзикъли.

"Това е много голямо предизвикателство, отговорност, но и много голямо удоволствие. Много съм благодарна на Теа, че избра нас за шестте кралици", не скри задоволството си тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Великова влиза в ролята на първата кралица - Катерина Арагонска.

"Катерина Арагонска е много властна и силна жена, тя много добре знае какво иска, отстоява позициите си. Предизвикателство е, защото тя е много различна от мен като човек извън музикалната сцена, но смятам, че мога да си взема много от нея. Със сигурност това ще е голям урок за мен", подчерта тя.

Яна Николова разкри, че мюзикълът показва, че от векове насам някои отношения между жената и мъжа остават непроменени.

"Има и някои, които е малко странно преди пет века да са били така и все още да бъдат така. Трябва да има промяна и да вървим напред", коментира тя.

Премиерата ще бъде на 27 ноември от 20:00 ч. в Sofia Live Club.