Откриха кораба, от който Русия е изстрелвала дронове към Дания?

Войници претърсват танкера

01.10.2025 | 20:26 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Войници претърсват свързания с Русия танкер, закотвен край Франция

Танкерът Boracay, включен в черния списък на ЕС като част от руския „сенчест флот“, доказано е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – по време на мистериозните полети на дронове над страната.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи по-рано днес, че Франция разследва кораба, който сега е закотвен край Сен Назер, заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди връзка с дроновете.

Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и проблеми с регистрацията. Макрон подчерта, че „сенчестият флот“ от 600–1000 кораба носи десетки милиарди евро на Русия и осигурява финансиране за 40% от военните ѝ усилия срещу Украйна.

танкер Русия дронове Дания Франция
