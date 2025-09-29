Дания се намира на повече от 1600 км от Русия, но защо стана цел на "хибридна атака"?

Дания заяви, че е жертва на "хибридна атака" след многократна необяснима активност на дронове близо до пет от летищата си тази седмица. Най-скорошният такъв инцидент беше на летище Олборг, в Северна Дания, което затвори в петък след наблюденията на дронове, докато регионите Есберг, Сондерборг и Скридструп останаха отворени въпреки подобни инциденти.

"Атаките" се случиха само два дни след като датският премиер Мете Фредериксен отказа да изключи руска намеса, когато наблюдения на дронове принудиха летището в Копенхаген да бъде затворено за четири часа, което тя определи като "сериозна атака срещу критична датска инфраструктура".

След инцидента в сряда министърът на отбраната Троелс Лунд Поулсен предупреди, че това "със сигурност не изглежда като съвпадение, изглежда систематично, това бих определил като хибридна атака".

Подобни наблюдения на дронове се случиха в Швеция тази седмица, включително два мистериозни дрона, забелязани над архипелага Карлскруна в югоизточната част на страната, и в Норвегия, където летището в Осло беше принудено да затвори за три часа в същата нощ, в която се случи инцидентът в датската столица.

Докато датските политици намекват за реална възможност за руска намеса, The Independent разглежда защо Москва би се стремила да атакува толкова далечна страна.

Напрегнатата близка история на Русия и Дания

"Това, което е било пренебрегвано в голяма част от чуждестранните медии, е историята, по отношение на гневните звуци на Русия към Копенхаген“, обяснява пред The ​​Independent Киър Джайлс, експерт по руската армия и автор на „Войната на Русия срещу всички: И какво означава това за вас".

Това включва "старата литания за ядрени заплахи, именно защото Дания е заинтересована да се защити, защото обмисля покупки на далекобойни прецизни боеприпаси, които Русия не би искала да има", добавя той.

Миналата сряда Дания заяви, че ще се сдобие с "прецизни оръжия с голям обсег" за първи път, като посочи необходимостта от възпиране на Русия.

"С тези оръжия отбранителните сили ще могат да поразяват цели на голямо разстояние и например да неутрализират вражески ракетни заплахи", каза Фредериксен, обяснявайки, че оръжията могат да включват ракети или дронове.

Това предизвика остра реакция от Москва, като Владимир Барбин, руският посланик в Дания, определи датското оправдание за необходимостта от поразяване на цели на голямо разстояние като „чиста лудост“.

След това Барбин отправи едва прикрита ядрена заплаха към Копенхаген.

"Никой, никъде, никога по света не е обмислял да заплашва публично ядрена сила. Тези изявления несъмнено ще бъдат взети предвид“, написа той в Telegram. „Отсега нататък трябва да приемем, че Дания не само обмисля възможността за пряка военна конфронтация с Русия, но и се подготвя за такъв сценарий."

Катя Бего, старши научен сътрудник в програмата за международна сигурност на Chatham House, заяви, че от страните, които не граничат с Европа, Дания е "една от страните-лидери" по отношение на противодействието на руската агресия.

"Има тази дългосрочна тенденция, че Дания е едно от онези места, които наистина тласкат останалата част от алианса НАТО да увеличи военната подкрепа“, добавя тя.

Недоверие сред датското население

Русия може би цинично се опитва да всее недоверие сред датското население, което до голяма степен е било в полза на значителна подкрепа за Украйна, обяснява Бего.

„Те един вид продават недоверие или разделение сред населението. Други държави, които бяха обект на атаки, бяха много твърди поддръжници на Украйна и държави близо до Украйна“, казва тя. „Това са най-силните поддръжници на Украйна, което според мен е част от дългосрочен модел. Виждали сме доста от тази дейност в Балтийско море. Така че мисля, че изборът на държави тук със сигурност не е случаен.“

Ползата от това, обяснява тя, е, че „създава страх“ и може да направи населението „по-малко склонно да подкрепя Украйна напред“.

Има значителни финансови разходи за използване на „невероятно скъпи ракети“ за сваляне на „наистина евтини дронове“, както тя казва, че е било направено в случая с руското нахлуване в Полша с около 20 дрона по-рано този месец.

Дали Москва тества почвата за разширена война?

Широко се предполага, че Москва се стреми да проучи отбраната на НАТО, за да установи как те наистина биха реагирали на по-смислено нахлуване на руската армия.

„Никой не се съмнява, че амбицията на Русия отива далеч отвъд Украйна и за да осъществи тази амбиция, Русия трябва да знае дали ще ѝ се противопоставят“, казва Джайлс.

Въпреки че не е потвърдено дали Русия е била замесена в последните инциденти с дронове, той каза, че Москва все пак научава много от тях, дори и да са били „просто местни идиоти“.

„Една от основните ползи е по-доброто разбиране за капацитета на НАТО и отделните държави да противодействат на руските операции и готовността им действително да реагират по смислен начин“, допълва той.

Но капацитетът на държавите-жертви да се справят със заплахата се е доказал като „много ограничен“, казва още той.

Инцидентите с дронове биха били добро средство за „нормализиране на състоянието на конфликт“, добавя той, позволявайки на Русия да стигне до позиция, в която „тези видове руски действия са част от фоновия шум, а не нещо, което би трябвало да е неприемливо“.

Бего е съгласна, твърдейки, че може би Русия „тества водите или се опитва да види как членовете на Алианса на НАТО биха могли да реагират“.

Тя добавя:

„В този случай това са по-незначителни дронове, но отговорът не би изглеждал непременно толкова различен, ако става въпрос за по-голяма ескалация.“