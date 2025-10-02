Израел отново спря флотилията на Тунберг с помощи за Газа

Израелски военноморски сили спряха няколко плавателни съда от международната флотилия „Глоубъл Сумуд“, опитваща се да достави хуманитарна помощ за ивицата Газа. Пътниците на борда, сред които е и шведската екоактивистка Грета Тунберг, бяха откарани на израелско пристанище. От Министерството на външните работи на Израел увериха, че всички са „невредими и в добро здраве“. В публикация в социалната мрежа X израелската дипломация публикува и видео, на което Тунберг е заснета в присъствието на въоръжени военнослужещи с маски.

От самата флотилия обаче обвиниха Израел в „активна агресия“. В канал в приложението Telegram те съобщиха, че плавателният съд „Флорида“ е бил блъснат нарочно във водата, а други кораби – сред които „Юлара“ и „Метеке“ – са били обстрелвани с водни оръдия. Въпреки това, по техни данни, всички пътници са невредими.

Случаят предизвика международен отзвук. Президентът на Колумбия Густаво Петро изгони израелски дипломати от страната, след като сред задържаните в операцията е имало и двама колумбийски граждани. Петро определи действията на израелските сили като „международно престъпление“ и подчерта, че инцидентът е станал в „международни води“. По информация на АФП четирима израелски дипломати все още се намират в Колумбия, чиито отношения с Израел вече бяха обтегнати през миналата година, пише БТА.