Парламентарната комисия по финанси прие Бюджет 2026

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за следващата 2026 година.

“Не одобряваме и сме категорично против увеличението на размера на осигурителните вноски с 2%, считано от 1-ви януари 2026 г. За нас това е неприемлив постулат”, заяви Румен Радев, председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

“Безкрайно неясно ни е докога и кога в крайна сметка ще се изчерпи ефектът от увеличаването на осигурителната вноска при липса на каквито и да било промени в останалите параметри. Коментираме от тази година преразглеждане на пенсионно-осигурителния модел. Не се финализира, обаче, изготвянето на тази пътна карта. Второ - тя не се поставя на вниманието на обстойна дискусия, а това са сериозни промени. Там ще се чуят много страни не само в опростенческия модел работодатели - синдикални организации. Преди да се пристъпва към аргументирани анализи, заключения, продължения за промени, за нас такава корекция, каквато е увеличението с 2% на размера на осигурителните вноски за пенсии, просто на този етап са неприемливи”, каза още Радев.

Преми заседанието на парламентарната комисия финансовият министър Теменужка Петкова зави, че ЕК вчера е излязла с официална информация за икономическия растеж на страната. По думите на министър Петкова голяма част от прогнозата съвпада с тази на Министерството на финансите.

"Да си припомним за автоматизма, който беше въведен през 2023 година с минималната работна заплата. Тогава Асен Василев и колегите от управляващото тогава мнозинство (между ПП-ДБ и ГЕРБ) въведоха принцип 50% от средната брутна работна заплата да бъде минималната работна заплата. Това води до редица плащания. На това се дължат разходите. Те растат с 4 млрд. на година. Вижда се как растат разходите за персонал от 2023 година“, каза още Петкова.

Министърът на труда и социалната Борислав Гуцанов също защити параметрите в бюджета. "Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Пуснал съм писмо до НОИ, с което искам всички възможни разчети, за да можем да преценим вече с министър-председателя, с министъра на финансите, с останалите колеги в управлението, в правителството какво може да се направи така, че да има нужните коледни средства. Смятам, че ще бъде решен този въпрос, защото знаете, че и в най-тежката ситуация, дори пролетта, имаше великденски надбавки, така че и тук също ще намерим решение по този въпрос”, добави Гуцанов.

В Бюджет 2026 е заложено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%. Предвиден е и икономически растеж от 2,7%, дефицит 3 на сто и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Заложени са и данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5 на 10% и по-висок максимален осигурителен праг. Това е първият бюджет на България в евро.