Харесвам ризата ти, задай ми въпрос: Ванс със странна техника по време на брифинг

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс представи нова техника за избор на репортери, които да задават въпроси на пресконференцията в Белия дом в сряда.

След като в речта си обсъди спирането на работата на правителството и споровете със сенаторите демократи, Ванс даде думата на медиите. Когато дойде време да се избере кой ще говори пръв, Ванс изглеждаше донякъде смутен от препълнената зала с репортери.

В разгара на хаоса Ванс се обърна към прессекретаря Каролайн Ливит за насоки.

"Каролайн, не знам как правиш това - как всъщност избираш хора, защото не знам 90% от имената тук. Дали е просто кой е най-добре облечен?"

If @RepJeffries helps us open the government right now, the sombrero memes will stop. This is my solemn promise. pic.twitter.com/pL99Wsun4i — JD Vance (@JDVance) October 1, 2025

"Наистина харесвам ризата ти. Давай", каза след това вицепрезидентът, сочейки към репортер.

Шегата внесе свеж полъх в сериозна пресконференция след спирането на работата на правителството, което се очаква да остави стотици хиляди федерални служители без заплати, да причини съкращения и да заплаши обществените програми.

В началните си изказвания Ванс и Ливит обвиниха депутатите от Демократическата партия, които отказаха да приемат план за временно финансиране.

"Президентът Тръмп и републиканците няма да принудят американските данъкоплатци да плащат за безплатно здравеопазване за нелегални имигранти“, каза Ливит по време на брифинга.

Ванс повтори нейните изявления, казвайки: "Това, което [демократите] направиха вместо това, е да закрият правителството, защото няма да дадем милиарди долари за финансиране на здравеопазването за нелегални имигранти.“

VP Vance takes questions on the Schumer Shutdown at the White House Press Briefing@PressSec pic.twitter.com/zI1wbX8uKC — Vice President JD Vance (@VP) October 1, 2025

Вицепрезидентът обвини за закриването по-специално прогресивното "крило на Чък Шумер/AOC“ на Демократическата партия.

Демократите, които гласуваха против плана за финансиране, заявиха, че го правят, защото искат удължаване на данъчните облекчения, които правят здравното осигуряване по-евтино за милиони американци, но предстои да изтекат.

Те също така искат отмяна на съкращенията в Medicaid и се противопоставят на съкращенията на разходите за държавните здравни агенции.

Сенатът гласува в сряда следобед, за да блокира отново законопроект за временно финансиране, който би запазил правителството отворено до 21 ноември.

По-късно по време на конференцията репортер попита вицепрезидента за фалшиво видео с изкуствен интелект, публикувано от Тръмп, в което лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер е редактиран, за да каже: "Никой вече не харесва демократите. Нямаме останали избиратели заради всички наши "будни транс“ глупости.“

Във фалшивото видео Шумер е обграден от лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, който е имал сомбреро и големи мустаци тип "дръжка“, насложени върху лицето му. На заден план е свирила музика мариачи.

Критиците нарекоха видеото расистко и поставиха под въпрос дали публикуването на подобно видео е в съответствие с твърденията на администрацията на Тръмп, че искат добросъвестни преговори за държавно финансиране.

Ванс отхвърли критиките към видеото, казвайки: "Мисля, че е смешно. Президентът се шегува, а ние се забавляваме".

"Можете да преговаряте добросъвестно, докато същевременно се пошегувате с някои от абсурдностите на позициите на демократите и дори, знаете ли, да се пошегувате с абсурдността на самите демократи", каза още Ванс.

Преговорите за спирането на дейността продължават и Сенатът е планирал да гласува отново за държавно финансиране в петък.